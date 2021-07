Una muela infectada le provocó una lesión craneal: necesita un casco ortopédico

Compartir en:

miércoles 14 de julio del 2021

Se trata de Carina Matias de José Mármol. “Un día me acosté a dormir y entré en coma.Tuve dos operaciones, me daban el 1% de vida”, contó a De Brown. ¿Cómo ayudar?

En 2005, Carina Matias, una vecina de José Mármol, sufrió un absceso cerebral producto de una infección en una muela de juicio. En ese entonces le colocaron una prótesis, pero hace cuatro meses debieron retirarla porque su cuerpo la rechazó. Ahora necesita urgente un casco ortopédico para proteger su zona craneal.

¿Qué pasó?

Hace dieciséis años, la browniana era mamá de un bebé de 9 meses. Se acostó a descansar y entró en coma. “Me llevaron al hospital Fiorito y al quirófano. La infección me había comido la parte izquierda del cráneo. Tuve dos operaciones, me daban el 1% de vida. Mi ventaja era que era joven y sana”, contó en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Y agregó: “Por todo esto, necesitaba una prótesis para resguardar la zona. Después de idas y vueltas, me la terminó consiguiendo un doctor del Gandulfo. Pero no me la podían colocar ahí porque el lugar estaba en obra. Entonces fuimos al hospital Castex, en San Martín”.

Tras la intervención, la vida de Carina comenzó a transcurrir con cierta normalidad y muchos resguardos. Pero, en septiembre del 2020 apareció una complicación: después de más de una década rechazó la prótesis a raíz de otra infección.

“Se me hizo un agujerito en la cabeza. Yo pensaba que era pus, pero me dijeron que era líquido encefálico. Después de muchos estudios, me informaron que me tenían que volver a operar, sacarme la prótesis y ya no podía ponerme otra”, aseguró.

La vecina de 45 años y mamá de tres hijos se internó el 15 de marzo del 2021 y se operó pocos días después. “La prótesis se había pegado a la duramadre del cerebro y la pudrió. El médico no se explica cómo eso no me llevó a una infección mayor, a un ACV o directamente a la muerte”, explicó a este medio.

¿Cómo ayudar?

Carina no cuenta con cobertura médica y necesita urgente el casco que deberá abonar de forma particular. El indicado por su especialista es extranjero, de material reforzado y tiene un costo de 90.700 pesos.

“En la Ortopedia me ofrecieron uno nacional de 75 mil pesos. Ese dinero ya logré recaudarlo gracias a la solidaridad de mucha gente. Mi hija mayor comenzó una colecta por redes sociales y me ayudaron mis clientes. Yo vendo pastas para subsistir. Ahora espero poder llegar a reunir la plata que me falta para comprar el casco que me recetó el médico”, expresó.

A la par, debido a su patología, la browniana asiste regularmente al hospital Eva Perón, ex Castex, en San Martín. Allí es atendida y fue operada. “Voy en colectivo sola, no tengo nadie que me lleve o me traiga. Además tomo remedios que salen dos mil pesos, cada 15 días. Se suma ahora que se me infectó el mismo agujero donde comenzó a salir pus y estoy bajo tratamiento. Todo implica plata que no tengo”, se sinceró.

Quienes quieran colaborar con Carina podrán hacerlo a través de:

Mercado pago al 1124654443

al 1124654443 Transferencia bancaria: CBU 2850520640094656089328.