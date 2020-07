Una promesa del rugby browniano jugará en Europa

Compartir en:

domingo 26 de julio del 2020

Pasó por Pucará, Jaguares XV y formó parte de la Selección Argentina en el último Mundial U-20. Ahora, su destino es en Francia. ¿De quién se trata?

Con apenas 21 años, Pablo Dimcheff tendrá su primera experiencia fuera del país. Tras la suspensión de la Superliga Sudamericana del Rugby, el hooker estuvo cerca de regresar al "Rojo" de Burzaco, pero la propuesta de emigrar al viejo continente fue tentadora.

El ex Pucará hizo inferiores en Lomas Athletic, pero al poco tiempo recaló en el "Tifón". Allí llegó a disputar el TOP 12 con el plantel superior y se ganó la titularidad. Ahora, buscará nuevos desafíos en el Soyau Angouleme, equipo que milita en la Segunda División de Francia.

"Tengo muchas expectativas. Lo más importante es seguir creciendo individualmente como jugador profesional y como persona, tratar de aprender todos los días algo y pulirlo para que salga cada vez mejor", aseguró el forward en diálogo con www.deBrown.com.ar.

La falta de actividad en nuestro país fue una de las claves que lo llevaron a tomar la decisión. En cuanto al ámbito local, aún no se conoce la fecha en la que el torneo de la URBA volverá a la acción. "Influyó mucho. Estar casi un año parado no es bueno para nadie. Siempre tuve como objetivo experimentar en el esta liga y no lo dudé", explicó.

Su paso por Pucará

Si bien tuvo pocos partidos en el plantel del "Rojo", le alcanzó para demostrar sus condiciones. Tras una temporada, fue convocado a los Pumitas para disputar el Mundial y ganó la Currie Cup sudafricana con Jaguares XV. Su último paso fue por Ceibos, franquicia argentina en la Superliga Sudamericana.

"De Pucará me llevo muchas cosas. Lo voy a extrañar mucho ya que desde el día que llegue al club sentí que estaba ahí hace rato. Las amistades que hice y los momentos que viví en la cancha con el equipo no me las voy a olvidar", sostuvo Dimcheff.