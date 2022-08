Una vecina de Claypole ganó un festival internacional con su videojuego

Fue la única de la terna que desarrolló su proyecto de manera independiente. "La visibilidad permitió que se abran varias puertas en el ámbito laboral", aseveró a De Brown. Toda la información.

Daniela Fernández había tomado ya como una victoria quedar en la final de la ComKids de Brasil con su videojuego desarrollado en dos meses. Sin embargo, la vecina de Claypole acaparó a todos con su aventura de la cultura Qom y terminó triunfando en la categoría Games del festival internacional.

“Hablamos todos los nominados cuando se hizo la presentación. Ahí vi el interés de los demás candidatos y uno de los jurados me felicitó. Fue lo mayor a nivel sensación. Empecé a pensar que había chances de ganar, pero no me quería ilusionar”, contó a www.deBrown.com.ar.

El triunfo

El festival de medios interactivos tiene como objetivo la promoción y producción de contenidos audiovisuales para niños. La browniana fue la única finalista de manera independiente, ya que compartió categoría con productoras y desarrolladoras.

“No sabía bien cuándo anunciaban a los ganadores. Ese día tenía un programa de streaming. Al salir, tenía muchos mensajes de felicitaciones. Me enteré de esa manera”, relató Fernández, quien creó su obra con una beca de $20 mil.

La exposición y premiación en la ComKids le permitió a la vecina de Claypole que se le "abran varias puertas en el ámbito laboral”. En ese sentido, presentará su videojuego en un evento en Tecnópolis y, en el mismo lugar, dará talleres para chicos de secundaria.

“En septiembre, en el CCK (Centro Cultural Kirchner) se hacen los EVA. Este es el evento de videojuegos más importante de Argentina. Voy a aprovechar toda la visibilidad para mostrarlo ahí también y buscar financiamiento para desarrollarlo más completo”, concluyó a este medio.

Sobre el juego

Se llama "Laidaxai y el árbol Negro". En plataforma 2D, trata de una niña Qom que debe salvar a su comunidad de una extraña enfermedad. Para ello, realiza la prueba crepuscular del Árbol Negro, "Nawe Epaq".

Quienes deseen vivir la aventura, podrán descargarlo de forma gratuita desde el sitio web oficial. Podés acceder haciendo clic aquí.