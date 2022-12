Video: así fue la increíble boda de Tagliafico y Calvagni

La Copa del Mundo también dijo presente en los festejos. Asimismo, el jugador admitió que se puso igual de nervioso que cuando tuvo que marcar a Mbappé. Los detalles.

Tras la obtención del Mundial, Nicolás Tagliafico continúa de celebración y cierra a lo grande uno de los mejores años de su vida. El oriundo de Rafael Calzada festejó su matrimonio con Carolina Calvagni con una fiesta repleta de amigos y familiares.

La pareja, que se había casado por civil en 2021, hizo el evento el martes, 27 de diciembre, en Haras El Dok, en Exaltación de la Cruz. Entre los invitados, también estuvo otro campeón, ya que Lautaro Martínez dijo presente junto a su esposa.

En diálogo con los medios, al ser consultado sobre si le había puesto más nervioso marcar a Mbappé en la final o dar el “sí”, el futbolista dijo que “estuvieron a la par” por la tensión que le generó el "momento de la ceremonia”.

Quienes asistieron compartieron mediante las redes sociales diferentes momentos de la fiesta. Allí se vio a Tagliafico y Calvagni dando el “sí” y bailando con sus seres queridos.

Asimismo, hubo tiempo para continuar los festejos tras la coronación en Qatar 2022. La pareja entró al salón con la Copa del Mundo en la mano. Mientras sonaba "We Are The Champions", ambos alzaron y besaron el trofeo más anhelado.