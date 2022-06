Video: "Mecheros" robaron camperas en Adrogué

Se trató de dos mujeres y un hombre. "Todo fue muy rápido, es increíble. Lo hicieron en menos de dos minutos”, admitió una de las dueñas del negocio a De Brown.

Un local de indumentaria de Adrogué fue blanco de un nuevo robo bajo la modalidad de “mechera”. En sólo pocos segundos, se llevaron tres camperas de abrigo por un valor que asciende a los 60 mil pesos. Las imágenes quedaron registradas en las cámaras de seguridad del lugar.

¿Cómo fue?

El hecho se produjo el jueves 23, pasadas las 18 hs. Tuvo como escenario el negocio “Parador X”, ubicado en Macías 655. Habrían actuado tres jóvenes, dos mujeres y un hombre.

“Todo era muy sospechoso. Una de las acompañantes me hacía muchas preguntas, algunas sin sentido. Entonces mientras estaban en el local, miré por las cámaras desde el celular y vi justo cuando se agarraban las prendas y se iban”, contó Sabrina, una de las dueñas, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Y agregó: “Salí corriendo a buscarlos pero desaparecieron, no estaban más. No sé si subieron a un auto o se metieron en otro negocio. No los volví a ver. Luego alerté a los grupos de comercios de la zona y llamé a la Policía”.

El modus operandi

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar. “Tenían una campera grande, entonces metieron las prendas adentro del pantalón y las ataron con una soga que tenía el saco de una de las chicas. Todo fue muy rápido, es increíble. Lo hicieron en menos de dos minutos”, reconoció.

Sabrina además admitió que no es la primera vez que sufren un hecho de estas características. “Nos pasó varias veces, muchas lo publicamos en redes sociales y otras no porque los agarramos antes que roben. Esto no sólo nos pasa a nosotros sino a otras personas de la zona”, aseguró a este medio.

La denuncia

Fue inmediatamente radicada en la Comisaría de Adrogué.