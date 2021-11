Viral: el tweet de Brown que compara a Bruera con una estrella europea

Compartir en:

viernes 19 de noviembre del 2021

La cuenta oficial del "Tricolor" aseguró que la temporada de su goleador fue mucho mejor que la de Erling Haaland.

El gran año de Facundo Bruera con la camiseta de Brown de Adrogué sorprendió a conocidos y extraños. El delantero fue una de las máximas figuras del equipo que, a base de goles, se ganó la titularidad y culminó como el tercer máximo anotador del torneo de la Primera Nacional.

Desde la cuenta oficial de la institución compararon sus números con los de Erling Haaland, la megaestrella europea que se destaca por ser el temor de los arqueros en el viejo continente. La conclusión del posteo en las redes confirma que el jugador del "Tricolor" tuvo una mejor performance que el noruego.

En el periodo de julio a noviembre de 2021, el ex Quilmes anotó 11 goles por el certamen local. Mientras que el crack del Borussia Dortmund lo hizo en nueve oportunidades. "Datos, no opiniones", sostiene el tweet que no tardó en hacerse viral entre los hinchas. Hasta algunos se animaron a pedirlo para la Selección Argentina.

Un campeonato consagratorio

Bruera se consolidó gracias a la confianza por parte de Pablo Vicó. El atacante no había tenido un buen 2020, pero el "Bigotón" apostó por él y el centrodelantero le pagó con goles. Fue el artillero del plantel y se entendió a la perfección con Mateo Acosta. Finalizó la temporada con 15 gritos.

Le marcó por duplicado a Tristán Suárez, San Martín de San Juan e Instituto. A su vez también lo sufrieron Guillermo Brown, Almagro, Barracas Central, San Telmo, Defensores de Belgrano, Santamarina de Tandil, Güemes, Gimnasia e Independiente Rivadavia.