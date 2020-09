Volvió el tenis a Brown: ¿Qué medidas sanitarias hay que cumplir?

Compartir en:

lunes 7 de septiembre del 2020

Sólo está habilitada la modalidad singles. El protocolo marca que los jugadores deben llegar cambiados y no pueden quedarse en el club tras el partido, entre otras cosas. Toda la información.

Después de más de 170 días con las puertas cerradas, los clubes de tenis volvieron a retomar las actividades. Como era de esperar, los turnos para utilizar las canchas se agotaron rápidamente y en la primera semana post parate, los raquetazos sonaron fuerte en el distrito. ¡Ace!

Sin embargo, para que las jornadas se puedan llevar a cabo con normalidad, cada jugador debe cumplir con un estricto protocolo sanitario elaborado por la ATT -Asociación Argentina de Tenis-. Al ser un deporte en el que no hay contacto con el rival, las reglas son más fáciles de acatar.

Solo está autorizada la modalidad singles. Asimismo, los puntos más importantes que deberán respetar los competidores son:

Llegar vestidos desde la casa ya que los vestuarios no están habilitados,

no saludarse antes ni después del juego,

contar cada uno con su propio kit higiénico

no cambiar de lugar por el mismo lado.

A su vez, es fundamental que todos ingresen y egresen del establecimiento con el barbijo -no durante el partido- y, a diferencia de lo que pasaba antes del Covid-19, los tenistas no están autorizados a quedarse en la institución después de finalizar la práctica.

Protocolos para evitar contagios

Uno de los clubes brownianos que tuvo la posibilidad de volver a la actividad después de cinco meses fue Mármol Tenis, ubicado en Roque Sáenz Peña 355. En el establecimiento, además del protocolo oficial, cuentan con diferentes medidas para evitar los contagios.

"Los jugadores no pueden estar esperando más de cinco minutos para ingresar. Además, los que sean pacientes de riesgo no pueden asistir y les pedimos a los socios que si tienen algún síntoma no vayan. Para las canchas tienen que sacar turno y agregamos bancos más separados", explicó Polo, presidente de la institución, a www.deBrown.com.ar.

Por último, detalló que las autoridades se encuentran distribuidas por las instalaciones para corroborar que las normas se cumplan. "Lo hacemos porque siempre hay alguno que no cree en el virus, pero todos están respetando como debe ser. Los que hayan cursado la enfermedad también deben acatar las órdenes", culminó.