Adrogué: furor por las galletitas de chocotorta con forma de figus del Mundial

Son vendidas por el emprendimiento “Festejos Felices Party”. El producto explotó en redes y se destaca por su originalidad. “Las repercusiones son increíbles”, confió una de las dueñas del negocio a De Brown. Conocé cómo conseguirlas.

A días del comienzo del Mundial, una vecina de Adrogué encontró una forma original de sumarse a la pasión futbolera. Amanda, una de las emprendedoras al frente de “Festejos Felices Party”, lanzó las "Chocofigus". La propuesta fue inspirada en las clásicas figuritas de la Selección y rápidamente comenzó a captar la atención de los fanáticos.

Sobre el producto

Se trata de porciones de chocotorta bañadas en chocolate blanco y decoradas con las imágenes de los jugadores del equipo nacional. Luego reciben una cobertura de chocolate negro y se presentan como si fueran paquetes de figuritas, agregando la emoción de descubrir qué jugador aparece en cada una. Messi, De Paul, Dibu Martínez, Scaloni y el resto de los integrantes del plantel forman parte de la colección.

"Es una perfecta combinación para los chicos y el gran postre de los partidos para los adultos. Te comes una y no vas a poder parar", aseguró Amanda al describir uno de los productos estrella de esta temporada mundialista. Podés adquirirlas por unidad y si pedís una docena, te vienen dentro de una caja como de figuritas. Para solicitarlas, tenés que hacerlo a través de su IG: @festejosfelicesparty .

Pero las “Chocofigus” no son la única propuesta. Además, desarrollaron un original Kit Cabulero del Mundial pensado especialmente para los más chicos puedan vivir los partidos de una manera diferente. Esta incluye estampitas, cintas celestes y blancas, brazalete de capitán, tatuajes, caramelos y medallas.

“Las repercusiones son increíbles, son muy buenas devoluciones. Todo se debe al trabajo y la responsabilidad con que lo hacemos, pensando en cada detalle. Desde que comienza la compra es todo personalizado. No tenemos web, sino que es contacto directo con nosotras. Eso la gente lo siente muy cercano y le genera mucha confianza”, explicó la vecina de Adrogué en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Desde “Festejos Felices Party” también elaboran cajas de merengues con los colores de la bandera argentina. Incluye además un pote de dulce de leche en el centro representando el sol.

Sobre “Festejos Felices Party”

El emprendimiento nació hace diez años como un proyecto familiar. Amanda trabaja junto a su mamá Haydee, chef de profesión, y su hermana Noelia, maestra jardinera. La iniciativa surgió a partir de los cumpleaños de sus hijos y sobrinos, cuando comenzaron a diseñar candy bar, fondos decorativos y mobiliario temático para eventos.

Con el paso del tiempo y especialmente durante la pandemia, el negocio debió reinventarse. La imposibilidad de realizar festejos masivos impulsó la creación de desayunos temáticos que combinaban pastelería decorada con cajas artesanales personalizadas. La propuesta tuvo una gran aceptación y marcó un nuevo rumbo para el emprendimiento.

Actualmente, se especializan en papelería artesanal, kits de cumpleaños y desayunos temáticos. “Creamos deco en papel de forma artesanal, no hacemos impresiones. Todo personalizado y de diferentes personajes”, explicó Amanda.