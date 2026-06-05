Brindan clases abiertas de rock, tango, folklore, salsa y bachata en Brown

Las iniciativas se desarrollan en Adrogué y Burzaco. Conocé el cronograma.

Almirante Brown continúa impulsando propuestas para promover la actividad física y el bienestar de los vecinos. En este marco, siguen adelante las clases de baile, una iniciativa que invita a moverse, divertirse y disfrutar de distintos ritmos.

¿Cómo es?

Las actividades están dirigidas a de todos los niveles y se desarrollan en Adrogué y Burzaco. Las jornadas son gratuitas, abiertas a toda la comunidad y no requieren inscripción previa. En ese contexto, el cronograma es el siguiente:

Casa de la Cultura (Esteban Adrogué 1224):

Salsa y bachata : martes, desde las 19:30 hs (coordina Marcelo Rock)

: martes, desde las 19:30 hs (coordina Marcelo Rock) Folklore : miércoles, a partir de las 19:30 hs (a cargo de Nerina López)

: miércoles, a partir de las 19:30 hs (a cargo de Nerina López) Tango: jueves, a las 19:30 hs (al frente de Fernanda Carrizo y Javier Pereira)

Centro de Arte y Cultura E.S. Discépolo (Eugenio de Burzco 740):

Rock : martes, entre las 19 y las 21 hs (a cargo de Mariano Giannantonio y Tatiana Albarenque)

: martes, entre las 19 y las 21 hs (a cargo de Mariano Giannantonio y Tatiana Albarenque) Tango : miércoles, desde las 17 hs (al frente de Leandro Borda)

: miércoles, desde las 17 hs (al frente de Leandro Borda) Salsa y bachata: jueves, de 18 a 20 hs (coordina Marcelo Rock)

“Una oportunidad para aprender, moverte y disfrutar de la danza en distintos espacios del distrito”, afirmaron desde el Instituto Municipal de las Culturas.