Brindan clases abiertas de rock, tango, folklore, salsa y bachata en Brown

Las iniciativas se desarrollan en Adrogué y Burzaco. Conocé el cronograma.
Almirante Brown continúa impulsando propuestas para promover la actividad física y el bienestar de los vecinos. En este marco, siguen adelante las clases de baile, una iniciativa que invita a moverse, divertirse y disfrutar de distintos ritmos.
Las actividades están dirigidas a de todos los niveles y se desarrollan en Adrogué y Burzaco. Las jornadas son gratuitas, abiertas a toda la comunidad y no requieren inscripción previa. En ese contexto, el cronograma es el siguiente:
“Una oportunidad para aprender, moverte y disfrutar de la danza en distintos espacios del distrito”, afirmaron desde el Instituto Municipal de las Culturas.
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— Noticias De Brown (@debrownweb) June 4, 2026