"Brown de Adrogué no se benefició con la suspensión del torneo"

sábado 2 de mayo del 2020

Lo expresó Pablo Vicó en diálogo con De Brown. El "Tricolor" llevaba cinco partidos invictos y culminó cerca del Reducido. "Estábamos capacitados para pelear por entrar al octogonal", lamentó.

Tras conocerse la suspensión de la temporada por la pandemia del Coronavirus, Pablo Vicó dialogó con www.deBrown.com.ar y despejó dudas con respecto a la decisión de la AFA. ¿Cómo lo tomaron en Adrogué?

El histórico entrenador reconoció que, si bien el equipo estuvo gran parte del torneo peleando la permanencia, la medida no ayudó al club. "De los últimos seis partidos, ganamos uno, perdimos uno y empatamos cinco. No me siento beneficiado con la medida", explicó el reconocido DT.

La reanudación del campeonato en el arranque de 2020 había encontrado a un "Tricolor" renovado. Tanto fue así que, de a poco, se alejó de la zona roja y se arrimó a los puestos del Reducido. "Si era por mi, lo hubiera continuado. Estábamos capacitados para pelear por entrar al octogonal como lo venimos haciendo hace años. Quedamos a cuatro puntos", explicó.

La primera etapa del torneo

Sin dudas fue lo más flojo de Brown de Adrogué en el último tiempo jugando en el Nacional. "No hay que olvidarse que en el primer parte del torneo merecimos sacar mas puntos y en los últimos ocho partidos nos cobraron seis penales en contra", advirtió en declaraciones a este medio.

Por último, destacó el trabajo de todo su cuerpo técnico y jugadores para mantener a la institución entre los protagonistas. "Que una mala racha no le saque méritos a lo que hacemos. Estamos hace 11 años trabajando para que el club tenga la posibilidad de jugar en Primera División", cerró Vicó.