Brown no encuentra el rumbo y está a un punto del descenso

El "Tricolor" cayó 3-0 con Chaco For Ever y sigue sin ganar en lo que va de la temporada. Hay malestar en entre los hinchas por el presente del equipo.

Brown de Adrogué no reacciona y Pablo Vico pareciera no encontrarle la vuelta al presente complicado que atraviesa su equipo. El "Tricolor" viajó a Resistencia con la ilusión de conseguir su primer triunfo del año, pero terminó sumando una nueva decepción.

En el marco de la sexta fecha del torneo local, cayó goleado 3-0 por un Chaco For Ever que no se lució, pero que fue inteligente y pegó en los momentos claves del partido. Abrió la cuenta a los 6 minutos por medio de Lucio Pérez y estiró la ventaja a los 45+1, antes de irse a los vestuarios, a través de Jonathan Dellarossa.

Con el 2-0 parcial, la visita salió decidido y con otro ímpetu a disputar el complemento. Sin embargo, el "Albinegro" volvió a golpear y terminó de liquidar el compromiso. A los 66', otra vez Jonathan Dellarossa sentenció el marcador con el que finalizó el duelo.

¿Cómo sigue todo?

El presente que atraviesa Brown de Adrogué invita a replantearse muchas cosas, como la salida de más de 20 jugadores por mercado de pases y el constante armado de planteles, situación que hace casi imposible mantener una línea de juego. Por lo pronto, se ubica en la anteúltima posición con dos unidades.