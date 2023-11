Calzada: condenaron a perpetua al responsable de la tragedia del vivero

El hecho ocurrió en 2019. El agresor actuó sola y asesinó a tres personas. “En lo personal, la pena no me cambió la sensación de tristeza por la muerte de mi papá”, admitió la hija de unas las víctimas a De Brown.

A cuatro años de la trágica toma de rehenes en un vivero de Rafael Calzada, condenaron a prisión perpetua al único responsable. Este ingresó al comercio con fines de robo y provocó una masacre que se recuerda hasta el día de hoy.

Sobre el fallo

Recayó en Jonathan Emanuel Godoy, de 31 años. El Tribunal en lo Criminal Nº2 de Lomas de Zamora lo sentenció por los delitos de “robo agravado por escalamiento y efracción en concurso real con homicidios criminis causae reiterados -tres hechos-, en concurso real con robo agravado por escalamiento y por el empleo de armas en grado de tentativa”.

“Estoy conforme porque es lo máximo que se puede obtener acá en Argentina. Preferiría que realmente sea perpetua y que no pueda salir a los 35 años de cumplimiento. Sin embargo, no hay una pena mayor a esta”, contó Greta, hija del comerciante asesinado, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Y agregó: “En cuanto a la actuación de la Justicia, estoy conforme, aunque nada te devuelve a tu ser querido, el sufrimiento que tuvo. No hay compensación posible a eso. En lo personal, no me cambio la sensación de tristeza por la muerte de mi papá, de todos los demás y el desamparo que hay ante estos hechos”.

La tragedia ocurrió el 8 de octubre de 2019, en el vivero ubicado en Illia y 12 de Octubre. En el lugar, el agresor asesinó a cuchillazos a Oscar Gramuglia, dueño del local. Además, atacó a su hermano Luis, quien perdió la vida a los pocos meses y mató a Juan Carlos Martínez, amigo de la familia.

Todo concluyó con una toma de rehenes. Tras horas de mucha tensión, el delincuente quedó detenido. La Policía confirmó que estaba bajo los efectos de estupefacientes.

Hoy, cuatro años después

Greta reconoció que actualmente su madre sigue estando al frente del comercio, pese a su negativa de continuar. “Es un tema que maneja ella. Ya recibió muchas amenazas después del hecho para que dejará la causa como estaba y no siga adelante. Ahora, no sé qué pasara después de la sentencia. Estar ahí es un peligro”, reconoció a este medio.

Asimismo, admitió que tras lo sucedido la casa de sus padres está “marcada”. “Es un tema que discutimos porque yo prefiero que se mude, pero se niega a vender. Este chico tiene familia y ya la amedrentaron varias veces, lo cual nos llevó a realizar otras causas penales conexas”, concluyó.