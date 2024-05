Visitó a su hermano en Polonia y terminó firmando contrato con un club de Primera

Se trata de Axel Martínez, oriundo de Longchamps. Conocé su historia.

La historia de Axel Martínez parece sacada de una serie de Netflix. El browniano viajó a Polonia para visitar a su hermano y su vida terminó dando un giro inesperado. Firmó contrato y se convirtió en futbolista profesional de un club de Primera División.

¿Qué pasó?

Luego del emotivo reencuentro, el oriundo de Longchamps disputó la final de un torneo amateur junto a su familiar y los amigos del trabajo. Si bien el resultado no fue el esperado porque perdieron la final, antes de retirarse de la cancha, el DT del club Warta Poznan se acercó y le ofreció una prueba en su equipo.

Tras superar el examen, puso la rúbrica y se transformó en refuerzo del elenco que milita en la élite de la PKO Ekstraklasa. Fue así que lo que comenzó como un viaje relámpago, terminó siendo la puerta hacia un increíble presente que nunca imaginó.

"Cuando me dijeron que tenían preparado un contrato profesional para mí, me sorprendió porque no me lo esperaba. Mi objetivo es crecer. Esto nunca se me pasó por la cabeza. Hoy estoy viviendo de lo que me gusta y se podría decir que es un sueño hecho realidad", sostuvo Martínez, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Sus inicios

Tiene 23 años y juega de volante externo. En su niñez pasó por varias instituciones de barrio de otros distritos como Avellaneda. Sin embargo, tuvo su mejor momento en el baby fútbol de Castelli de Longchamps hasta pasar a las inferiores de Lanús.

Ahora, en el Warta Poznan, el representante local se entrena con la Reserva ya que su llegada se concretó hace pocas semanas. Tendrá por delante días con mucho trabajo para demostrarle al cuerpo técnico que tiene las condiciones necesarias para ganarse un lugar en el primer equipo y debutar en la máxima categoría.

De Longchamps a Polonia

En su nueva vida, Martínez tiene que adaptarse a las tradiciones y el lenguaje que hasta hace poco tiempo eran desconocidos para él. Pese a eso, remarcó que le está siendo fácil ya que cuenta con el apoyo de quienes lo rodean.

"No me costó acostumbrarme al ritmo de vida, si bien al principio fue complicado por el tema del idioma, mis compañeros siempre estuvieron a disposición para lo que necesitaba. Entre todos hicieron que sea mas leve", explicó.