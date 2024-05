Caso Ailén: “En estos días tengo que ir a buscar los restos de mi hija”

Así lo confirmó la madre de la adolescente de Longchamps que desapareció en 2013. Había fallecido hace más de una década y no lo sabía. La información.

El misterio que encerraba la desaparición de Ailén López tuvo un giro inesperado y el final más doloroso. “En estos días tengo que ir a buscar los restos de mi hija”, confió María en diálogo con www.deBrown.com.ar. Fueron once años de búsqueda, hasta que llegó la confirmación que nadie quería escuchar. Su hija murió en un accidente ferroviario, dos días después de ser vista por última vez.

En primera persona

La adolescente era vecina de Longchamps y tenía 17 años. Se ausentaba de su hogar desde el 14 de febrero de 2013. Un mes antes también se había marchado, pero lograron ubicarla en compañía de su novio, en Florencio Varela.

Tras el episodio, la menor comenzó a asistir al psicólogo ya que su madre aseguraba que mantenía una relación “tóxica” y que era “hostigada” por el joven, quien también falleció en el hecho. Sin embargo, los profesionales le dijeron a María que era "sobreprotectora".

“La llamaba por teléfono, me decía que la deje salir porque era el amor de su vida, que sin ella se iba a matar. Recuerdo, que aquel día, se levantó a la mañana y me pidió que la deje irse porque no quería hacerme daño. En un momento lo hizo, se fue a Ingeniero Allan, a la casa del muchacho”, recordó.

Inmediatamente, la familia de Ailén realizó la denuncia. Horas después, la llamaron desde la Policía para confirmarle el paradero de la adolescente. Un subcomisario le aseguró que se contactó con la chica y que en breve iba a retornar a su casa. “Nunca volvió”, afirmó entre lágrimas.

A partir de ese instante todo se tornó una pesadilla. “El 15 de febrero, Ariel me llamó y me dijo 'nunca más la vas a ver a Ailén'. No entendí por qué lo dijo. Al otro día, ellos se mataron, se tiraron debajo del tren, no lo sé”, aseguró.

Desde ese preciso momento y sin saber nada, la familia inició una búsqueda incansable que duró once años y donde la causa estuvo de "fiscalía en fiscalía". Fue recién hace una semana que se enteraron que “los restos de la menor estaban como NN en una morgue”. El resultado del cotejo de huellas permitió identificarla.

“Llegamos a esto porque se encontraron restos óseos en un depósito en La Plata, entonces mi abogado dijo vamos a ver y así fue. Me preguntaron cómo estaba vestida la última vez que la vi y estaba con la misma ropita”, sostuvo.

Dolor y gran impotencia

Ahora, la familia de la browniana exige el esclarecimiento del caso. “Quiero que las personas que estaban en ese momento al frente del caso se hagan responsables. Lo que pasó es que a la Justicia no le interesó, tampoco a la Policía. ¿Cómo no vieron que hubo un accidente en febrero, a dos días después de todo esto y a cuadras de la casa de su novio?”, manifestó indignada.

Y finalizó: “Yo tengo que seguir soportando el maltrato psicológico e institucional porque no me escucharon. Nadie se suicida por amor, no podemos romantizar eso. No era un noviazgo normal, era una relación tóxica”.