Clasificaron al Mundial, sacaron los pasajes y se reprogramó

viernes 8 de mayo del 2020

Se trata de las alumnas de la escuela de danzas OZEAN de Longchamps. El evento se realizará en el 2021 por la pandemia, pero desde la empresa sólo les ofrecieron cambiarles los pasajes sin cargo si viajan este año. Conocé la historia.

Nuestro país transita una situación nunca antes experimentada producto del avance del Coronavirus. Una de las medidas que tomó el Gobierno Nacional para frenar al Covid-19 fue el cierre de las fronteras y reprogramar todos los viajes que estaban pactados.

El grupo de danza OZEAN de Longchamps fue uno de los grandes afectados. Tras consagrarse campeonas Sudamericanas en 2019, debían volar el próximo 24 de junio a Italia para presentarse en el Mundial. La pandemia llevó a suspender el evento y no saben si podrán asistir a la nueva fecha.

La situación

Después de coronarse como las mejores del continente, a fines del 2019, las brownianas adquirieron los pasajes para Europa cuando aún el virus no existía. Comenzaron a abonarlos en cuotas mensuales. Finalmente la producción del Mundial confirmó la reprogramación para 2021.

¿Cuál es el problema? Tanto Aerolíneas Argentinas- como otras empresas- ofrecen modificaciones de vuelos sin cargo, pero solamente hasta diciembre. En este caso, las representantes locales tendrían que pagar un extra si decidieran concursar el próximo año.

"Estamos sustentando todo con mucho esfuerzo. Comprendemos que nadie tiene la culpa porque es algo extremo y caótico. Nos parece una excelente medida que hayan cancelado los vuelos. Sólo queremos que contemplen nuestra situación", explicó Carla Pierotti, entrenadora de OZEAN, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

¿Cómo sigue?

Si bien el evento internacional se realizará en 2021, aún no se definieron las fechas ni el lugar ya que está la posibilidad de que no se haga en Italia. Sin embargo, desde el grupo continuarán luchando para hallar una solución y poder así cumplir sus sueños.

"Es un viaje que, si no hay competencia, no nos sirve. Queremos representar a nuestro país, no ir de vacaciones. Necesitamos que nos hagan una excepción", sostuvo la coach a este medio.