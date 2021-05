Claypole se enfrenta a un partido clave para despegarse del fondo

Compartir en:

lunes 3 de mayo del 2021

Desde las 15:30, visita a Ferrocarril Midland. En caso de ganar, podría trepar hasta la mitad de la tabla. Toda la información.

En el marco de la décima fecha del Torneo Primera C, Claypole va a la casa de Midland con la intensión de conseguir un triunfo que lo saque de los últimos lugares. Para eso tendrá que superar a un rival que transita un presente muy delicado y no gana hace más de un mes.

El "Tambero" llega tras igualar 1-1 con Atlas, pero arrastra una racha positiva de cuatro partidos sin conocer la derrota. Sin embargo, un flojo arranque lo llevaron a ocupar la zona baja de la tabla. El "Funebrero", por su parte, cosecha cinco derrotas consecutivas, situación que le costó la salida a Bilboa como DT. Molgatini estará en el banco.

El compromiso de esta tarde se tornó clave para el elenco de Roque Drago gracias a los resultados que se dieron durante el fin de semana. Lamadrid volvió a caer y se hunde en el décimo noveno escalón, mientras que Deportivo Español corrió con la misma suerte ante Dock Sud. De salir ilesos de Libertad, alcanzaría la mitad de tabla.

El equipo

El entrenador no confirmó los once apellidos que saltarán al campo de juego. No obstante, la única duda pasaría por el lateral derecho con la continuidad de Urquiza o el retorno de Landaburu. Pérez Roa, de grandes actuaciones ingresando desde el banco, también podría tener su oportunidad.

Claypole: Tahiel Alegre; Brian Urquiza, Cristian Ordoñez, Emanuel Díaz, Franco Pezzani; Sergio Alfonzo, Hernán González, Hernán Paz, Thiago Calone; Juan Cruz Iglesias y José Pereira.