"The last dance": Pablo Vico dirige su último partido en Brown de Adrogué

El "Tricolor" enfrenta hoy, viernes 3 de mayo, a Estudiantes de Río Cuarto. ¿A qué hora?

Llegó en 2009 en silencio con un proyecto futbolístico ambicioso y se va 15 años más tarde como una leyenda. Luego de confirmar que no continuará como DT de Brown de Adrogué, Pablo Vico dirigirá su último partido y le pondrá punto final a una era llena de logros.

"The last dance" será hoy, viernes 3 de mayo, a partir de las 21 hs en frente a Estudiantes de Río Cuarto. Sí, aunque parece ilógico, el mal momento del equipo aceleró los tiempos y el "Bigotón" se va del "Tricolor" en un partido como visitante y no de local como todos hubieran imaginado.

La leyenda

Tras colgar los botines -jugó en Temperley y San Miguel-, Vico pasó por todos los puestos en la institución, desde sereno hasta entrenador de baby fútbol. Asumió como entrenador del plantel profesional tras la salida de Kopriva en 2009.

Así fue como el pasado 21 de marzo, el entrenador alcanzó los 15 años ininterrumpidos en el cargo y se volvió dueño del récord de longevidad al frente de un equipo en el fútbol argentino. Superó los 14 de Victorio Spinetto en Vélez y los 12 de José María Minella en River.

El DT pasó los 500 partidos y, entre sus logros, se destacan dos campeonatos y dos triunfos ante Independiente de Avellaneda -uno por torneo local y otro por Copa Argentina-. Asimismo, su apellido quedará para siempre en la historia de club, ya que el buffet y una tribuna llevan su nombre.

¿Cómo llegan?

Brown de Adrogué se ubica en la última posición y en zona de descenso directo, situación de la que no puede escapar hace tres fechas. Cosechó apenas ocho unidades de las 39 posibles y recibió 23 goles en contra, concretando así el peor arranque de su historia. Viene de caer 4-0 con Colón de Santa Fe.

Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, suma 20 tantos y está en puestos de Reducido, por lo que un triunfo esta noche en su casa será clave para seguir prendido en la pelea. Llega de imponerse 1-0 ante Temperley.