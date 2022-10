Con grandes figuras, El Fogón realizó el "Partido de Las Estrellas"

Estuvieron presentes Pablo Vicó, Federico Crivelli, Agustín Pelletieri, Lautaro Acosta, Gabriel Hauche y Pedro Alfonso, entre otros.

Tuvieron que pasar muchos años para que El Fogón de José Mármol vuelva a recibir en sus instalaciones a las grandes figuras que les entregó al fútbol argentino. Aquellos que fueron chicos llenos de sueños, regresaron como jugadores ya consagrados para colaborar con el club que los vio nacer.

Los jugadores se presentaron en el "Partido de Las Estrellas", como lo anunció la institución a través de sus redes sociales. El evento se realizó con el objetivo de recaudar dinero para construir una nueva cancha de baby fútbol, que se sumará a la que ya está en Mitre 2250.

¿Quiénes concurrieron?

Entre los deportistas que volvieron a vestir la camiseta celeste como cuando eran pequeños estuvieron: Federico Crivelli -anunció su retiro oficial-; Gabriel Hauche -delantero de Racing- y Agustín Pelletieri -ex Lanús-. También participó Pablo Vicó -DT de Brown de Adrogué-, quien fue uno de los entrenadores.

Por otra parte, hubo grandes invitados como: Lautaro Acosta -Lanús-; Emiliano Gianunzio -ex Talleres- y Diego González -Boca Juniors-. Además, formaron parte Nicolás Chietino -ex Temperley-; Leonel Ríos -ex Independiente- y Peter Alfonso, reconocido humorista oriundo de la localidad.