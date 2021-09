De Calzada a Disney, la exitosa historia de un director browniano

Compartir en:

martes 7 de septiembre del 2021

Se trata de Martín Seipel, quien estuvo detrás de los videos musicales de la serie BIA. También trabajo para artistas como "Tini" y "Duki". “Todo se debió por completo a la exposición en redes”, aseguró a De Brown.

De grabar cortos de sus vacaciones para Instagram a ser director en Disney Channel en un lapso de tres años. Se trata de Martín Seipel, oriundo de Rafael Calzada, quien a sus 28 años ya tiene una amplia trayectoria en la creación de videos musicales.

Su historia

Su relación con lo audiovisual tuvo el primer acercamiento en el 2005, debido a otra de sus pasiones. “Mi adolescencia la pasé en la plaza Brown de Adrogué, donde hacía break dance. Ahí comencé a mostrarlo en Youtube”, aseguró Seipel, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Alejado de la dirección hasta entonces, se recibió de traductor público de inglés y trabajó como administrativo con el objetivo de “costear viajes”. En estos, empezó a grabar videos que "narren una historia, y no sólo el paisaje para Instagram".

“Terminé la universidad y el último año estaba frustrado, no sabía qué iba a hacer. A la vez me estaba yendo bien en las redes, mostrando estos cortos. Saqué un pasaje para Egipto y no me dieron los días de vacaciones. Decidí renunciar”, relató.

Mientras se debatía si inclinarse por completo a lo audiovisual, en la escala de un viaje se le marcó el rumbo por completo. Le avisaron que no había sido seleccionado para un puesto en la embajada de Estados Unidos.

“Llegué hasta la última instancia, pero no quedé. Apareció una oportunidad que soñé y no se dio. Pero literalmente a la hora, recibí un email de un productor de Disney que vio mi perfil de Instagram. Pensé que era mentira”, señaló Seipel.

La relación con la compañía del ratón

Luego de tres años de su primer video en redes sociales, en el 2018, comenzó sus colaboraciones para Disney Channel con la dirección de videos musicales para la serie BIA.

"Lo más impactante de esta experiencia fue pasar de grabar con dos amigos, a trabajar con equipos de 60 o 70 personas”, expresó.

Estas producciones le abrieron “una puerta importante como es Sony Music”. En ese sentido, es la mente creativa detrás del videoclip de 2:50 remix de MYA, Tini y Duki. Este tiene más de 59 millones de reproducciones en Youtube.

Lo que viene

Tras el estreno de Ley de atracción con Duki, Seipel confirmó que trabaja en nuevos proyectos que se "lanzarán próximamente".

Asimismo, reveló que en el futuro le gustaría vivir de documentales de viajes. “Es un rubro que te abre las puertas a distintas cosas. También me gustan las series”, cerró el director browniano, en diálogo con este medio.

Por: Martín Buratti