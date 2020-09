Demartini: "Es muy importante que Independiente se fije en mí"

Compartir en:

jueves 10 de septiembre del 2020

El oriundo de Rafael Calzada es una pieza clave en Temperley. Desde el "Rojo" ya enviaron una oferta formal. "Estoy contento, pero lo tomo con tranquilidad", explicó el defensor a De Brown.

45 partidos disputados con la camiseta del "Gasolero" le bastaron a Nicolás Demartini para llamar la atención de varios equipos, no sólo de Primera División sino también de Estados Unidos y Europa. En las últimas horas, fue Independiente quien se contactó con la institución de Turdera para quedarse con el zaguero.

El "Rojo" tomó la posta y envió una oferta formal. Ahora, Temperley se encuentra analizando la posible transferencia. Si bien hay una mínima diferencia económica, no sería una traba para concretar la operación y arribar a Avellaneda.

"Que Independiente se fije en mi es algo lindo e importante. Cuando me lo comunicaron me puse contento, pero estoy tranquilo analizando las posibilidades para mi llegada a esa institución", aseguró el oriundo de Rafael Calzada en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Por el momento, el primer ofrecimiento de 100 mil dólares por un préstamos de 12 meses y una opción de compra del 50% por 400 mil, no cumplió con las expectativas de los dirigentes "Celestes". Esperan una contraoferta de 150 mil por la cesión y 550 mil por la mitad de la ficha. No descartan que el traspaso sea por un año y medio.

"Los números los están manejando entre los clubes y mi representante. Por el momento no tuve contacto con Pusineri. Estoy en el momento de mi carrera donde más experiencia tomé. Me siento bien tanto física como técnicamente", explicó el browniano de 20 años.

Sueño

En 2019, el defensor fue parte de la Selección Argentina que se consagró campeón de los Panamericanos. Es por eso que tiene grandes chances de integrar el plantel Sub 23 que disputará los Juegos Olímpicos 2021 en Tokio, Japón. Su pase a Independiente mantendría las ilusiones encendidas.

"Me va a servir para que me vean un poco más. Ojalá sea así porque me gustaría muchísimo tener la posibilidad de integrarla. Uno trabaja para dar lo mejor y espero que me vuelva a tocar vestir esa camiseta", indicó.

Además del interés de Independiente de Avellaneda, el nombre de Demartini sonó en otros clubes nacionales como: Argentinos Juniors, Godoy Cruz de Mendoza y Talleres de Córdoba. También hubo sondeos de Philadelphia Union de la MLS de Estados Unidos e instituciones de Bélgica.