Denuncian despidos masivos en la Clínica IMA de Adrogué

Detallaron que se desempeñaban en el sector de administración. “Están en su derecho de echarnos, pero solo pido que nos paguen lo que nos corresponde”, aseguró uno de la damnificados a De Brown.

De forma sorpresiva, denunciaron que más de 30 personas fueron despedidas de la Clínica IMA de Adrogué, muchas de ellos con décadas de antigüedad. Detallaron que la entidad les argumentó que el motivo giraba en torno a la “inflación” que atraviesa el país. Los trabajadores, en tanto, exigen el pago de los beneficios laborales establecidos por Ley.

¿Qué pasó?

La decisión fue comunicada el 30 y 31 de enero. Entre los afectados, resaltaron que se encuentran más de diez asalariados que tienen entre 16 y 20 años de labor. Asimismo, los 20 restantes tenían contratos de tres meses y llevaban alrededor de un año y medio en la institución. Todos se desempeñaban en el sector de administración.

“Dicen que no nos corresponde la indemnización porque es un despido con causa, pero eso es una falacia, es un artilugio legal para ganar tiempo y no pagarnos. Yo hice el fondo de desempleo la semana pasada y si realmente es así, no me lo dan. Solo nos abonaron el sueldo de enero, no así las vacaciones pendientes y el mes de preaviso”, explicó uno de los damnificados, quien prefirió preservar su identidad, en diálogo con www.deBrown.com.ar .

Y agregó: “Están en su derecho de despedirnos, pero solo pido que nos paguen lo que nos corresponde. Acá no hay moral, no hay empatía, siempre trabajé, cumplí hasta en mis peores situaciones. Tenemos bronca, enojo e indignación".

En este marco, el exempleado aseguró que tuvo que pedir ayuda psicológica para atravesar esta situación. “No nos dan respuesta, no nos atienden ni a nosotros ni a los abogados. Soy una persona que considera que hablando la gente se entiende, pero en este caso no es así. La dueña sigue de vacaciones y nadie se comunicó con nosotros. Ellos no quieren pagar”.

Este despido masivo puso en jaque la vida de muchos, quiénes aún no logran sobreponerse. “Una de las chicas estaba haciendo el tratamiento para ser mamá soltera y la dejaron sin obra social. Otra presentó licencia psiquiátrica y seguía yendo. Hay compañeros que no tienen para pagar el alquiler, gente que pasó a la miseria. Una chica se está armando una casita en Pilar que era del marido, pero no puede ni pagar un flete para llevar sus muebles”, reconoció.

Desde Noticias de Brown intentamos comunicarnos con la institución por su canal de atención pero no obtuvimos respuesta.