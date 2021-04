El Gobierno anunció un bono de 6.500 pesos para el personal de salud

Compartir en:

martes 20 de abril del 2021

Se trata de una ayuda económica para “sobrellevar el esfuerzo” que implica la segunda ola de Covid-19. La información.

El presidente Alberto Fernández oficializó este lunes un bono de 6.500 pesos al personal de la salud. Será por un lapso de tres meses. Así lo expresó al encabezar un acto en el Museo del Bicentenario.

El mandatario aseguró que esta medida apunta a ayudar a los trabajadores del sector “a sobrellevar el mayor esfuerzo” que implica la segunda ola de Covid. Anticipó también que se incluirán a 100 mil empleados más. Esto aumenta en un 15% los beneficiarios. Así, 740 mil personas recibirán la suma de dinero.

Durante el encuentro

Fernández además anunció una inversión de $10.155 millones para ampliar la Red de Emergencia Sanitaria Federal. Esto comprenderá 134 nuevas obras y la incorporación de 1415 camas.

En este contexto, volvió a enfatizar que sus decisiones son "de política sanitaria avalada por los datos y escuchando a los científicos, no a los políticos ni mirando encuestas".

"Entendamos que el virus no conoce la General Paz, entendamos que contagia a cualquiera, al que trabaja, al presidente, al último argentino olvidado, al que conduce los destinos del país, no tiene miramientos. Si hacemos política con eso, estamos condenando a los argentinos. No voy a cargar en mi conciencia con semejante condena", concluyó.