En el Día de la Mujer, Lizy compartió una emotiva charla que tuvo con su madre

La publicó en redes sociales. Contó que le aconsejó "nunca sentir vergüenza de ser quien es”. Mirá el mensaje completo.

En el Día Internacional de la Mujer, Lizy Tagliani realizó una emotiva publicación en sus redes sociales recordando las enseñanzas de su mamá ya fallecida. Siempre presente en su vida, decidió abrir su corazón y hacer pública una charla que tuvieron juntas.

¿Qué dijo?

Junto a una foto de su gran referente, la talentosa capocómica confió en su cuenta de Instagram: “Una vez ya muy enferma, mientras nos contábamos de la vida, me dijo algo así sobre lo que es ser una mujer. 'Lizy yo soy una mujer que tiene un hijo, soy tu mamá y solas llegamos hasta acá. Ya sabes que no me gusta cuando me dicen que soy mamá y papá, pues no. Ojalá nunca dejes que cuenten como sos, si quieren que cuenten como te ven ellos”.

Y agregó: “Ahí me enseñó que ser mujer es ir al frente. Siempre pelear de la manera que pueda cuando algo hay que cambiar, pero está lleno de obstáculos. Pelear de la manera que quiera cuando sienta que podría entregar mi vida para demostrar que debe suceder ese cambio. Pelear de la manera que pueda cuando me sienta acorralada y aunque parezca que me tienen, que me convencieron, que estoy calma, nunca dejé mi lucha”.

Asimismo, en su relato, la browniana recordó que en esa misma charla su madre le aconsejó “nunca sentir vergüenza de ser quien es”. “Siempre me decía, no sos más ni menos que nadie, no hay ricos, pobres, lindos, feos, hombres, mujeres, buenos, malos que puedan pasarte por encima ni que vos puedas pasarlos a ellos”, expresó.

Al mismo tiempo, compartió una frase que aún le sigue resonando: “Defendé siempre tu Luisito porque él ha soportado mucho para que hoy vos puedas ser la mujer que sos”.