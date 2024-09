En su nuevo rol de madre: Lizy contó divertidas anécdotas con su hijo

Escuchá lo que dijo la conductora oriunda de Adrogué.

La vida de Lizy Tagliani cambió para siempre desde la llegada de su hijo Tati. Luego de narrar cómo fueron los primeros días de convivencia en su nuevo rol de mamá, la browniana compartió divertidas anécdotas con el pequeño.

¿Qué dijo?

La conductora oriunda de Adrogué contó las historias durante una conversación en su programa radial “Arriba Bebé”. Allí afirmó que el niño imita a su papá Sebastián “en todo”, incluso cuando este finge que se molesta por alguna travesura del menor.

“(Tati) Se enoja y dice 'no puedo creerlo'. Porque cuando tira algo que (el papá) le dijo 'no tires eso, no tires eso', Sebastián le dice: 'no puedo creerlo' y se cruza de brazos así de enojado. Entonces, le hace lo mismo ahora”, narró.



En tanto, Lizy relató otra divertida anécdota de Tati cuando se levantan para ir al colegio. “Se está despertando y me dice 'ma… pa… pa… ¡mamá!'”, aseguró la browniana entre risas.