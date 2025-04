Una joven denunció que la pincharon en la estación de Burzaco y terminó en el hospital

Estaba esperando Uber antes del hecho. "Se me durmieron los brazos, la boca. Estaba desorientada, por desmayarme”, contó a De Brown. ¿Qué pasó?

Lo que debía ser la vuelta a su casa tras la jornada laboral, estuvo cerca de convertirse en una pesadilla para una browniana. Se debe a que Ana Chávez denunció que la pincharon con una droga en la estación de Burzaco y terminó descompensada en un hospital.

Todo sucedió el pasado lunes, 31 de marzo, alrededor de las 19:40 hs. Según indicó la joven de 24 años, aguardaba un Uber en la parada ferroviaria de dicha localidad cuando un hombre la chocó por la espalda.

“En ese momento, sentí que me pinchó con algo. Me dolió. No me miró, me dijo que lo disculpe y siguió. Me fui para la parte de la boletería y me empecé a sentir mal. Se me durmieron los brazos, la boca. Estaba desorientada, por desmayarme”, afirmó Ana a www.deBrown.com.ar.

En ese contexto de malestar, enfatizó que observó que el hombre quedó a un costado de la boletería. Describió que era “alto, de piel trigeña, con un tatuaje en la mano y estaba encapuchado con gorra”.

Afortunadamente, al poco tiempo, el auto solicitado se hizo presente en el lugar y alcanzó a subirse antes de llamar a su hermana para contarle lo sucedido. “Estaba descompensada cuando llegué a mi casa. No podía caminar sola”, continuó.

Ante esta situación, su familia la trasladó de inmediato hacia el hospital Lucio Meléndez, donde le pasaron “dos sueros para limpiar si había algo en la sangre”. Si bien le hicieron estudios, Ana indicó que no recuerda qué le dijeron, ya que todavía se sentía mal.

“Me mandaron a hacer otro estudio para saber si estaba infectada la aguja con alguna enfermedad. Me le hice al otro día y el 21 me dan los resultados”, aseguró.

A falta de confirmación

La joven se acercó a la comisaría de Burzaco para denunciar el caso y la derivaron a Lanús para hacer un "cuerpo médico para determinar qué sucedió". Asimismo, contó que se enteró que el jueves “le pasó lo mismo a una nena de un secundario” en la misma localidad.

“Estoy con miedo. Me da pánico pasar por la estación sola. Nunca tuve una sensación así, de que se me duerma la boca, la nariz. En el momento estaba en shock y llamé a mi hermana. Pensé que me había bajado la presión, pero no era eso. Por suerte pedí el auto, no sé qué podía pasar. Intuyo que fue un intento de secuestro”, sentenció a este medio.