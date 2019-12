Entre el Reducido y el descenso: el año de Brown de Adrogué

Compartir en:

sábado 21 de diciembre del 2019

Estuvo cerca de escalar a la Superliga a mitad de año, pero el segundo semestre fue complicado. ¿Qué pasó? Un raaconto sobre las buenas y malas del equipo local.

De la mano de Pablo Vicó, Brown de Adrogué se acostumbró a estar siempre en los primeros planos de la B Nacional. Tanto fue así que la temporada 2018/19 lo tuvo disputando el Reducido para obtener un lugar en la Superliga Argentina. Pero lo cerró de la peor manera.

La fuga de jugadores importantes a mitad de año hicieron estragos en los planes del entrenador y debió volver a rearmar el grupo. Así, con las salidas de Olivares, Benegas, Lamas, Ortíz y Liporace, salió rápidamente a buscar en el mercado.

Volvieron Nieto, Enrique y Greco. Se sumaron además Molina y otros 14 apellidos. A la hora de la verdad, dentro del campo, pocas cosas salieron como estaban previstas.

La igualdad en el debut y goleada a All Boys en Floresta confirmaron un gran arranque. Pero ese triunfo iba a ser el último hasta la novena fecha.

En el medio, cuatro derrotas al hilo y un empate casi que lo dejaron afuera de la pelea principal en un torneo corto. Otros cuatro duelos sin ganar pusieron en jaque al "Tricolor" y abajo de la lista, impensado para un elenco que venía de grandes campañas.

Hasta Pablo Vicó tuvo que salir a aclarar si continuaba al mando o daba un paso al costado. Fue contundente y reconoció que tenía el apoyo de la dirigencia. "En otro equipo ya me hubieran echado. Es lógico que la gente insulte porque no puede ver ganar a su equipo de local. Hace nueve años no pasaba", había explicado.

La situación tenía un agravante: Brown de Adrogué no podía regalarle un triunfo a los hinchas jugando en el Lorenzo Arandilla. Estuvo a tan sólo un punto del descenso, pero la recta final de la competencia le dio alivio. Tres igualdades y ganarle a Tigre, calmaron las aguas.

Con 15 unidades, no clasificó a la Copa Argentina 2020 y quedó lejos del Reducido (7). En cuanto al descenso, tiene por debajo a Chacarita (12) y Almagro (15).

El objetivo para el próximo año está claro: recuperar la memoria de lo que rindió en el arranque, escaparse del último lugar e intentar -¿Por qué no?- meterse en el octogonal.

Numéros de Brown

Partidos jugados: 15

Puntos: 15

Ganó/ Empató/ Perdió : 3/ 6/ 6

Goles a favor: 13

Goles en contra: 17

A 7 puntos del Reducido

A 3 puntos del descenso