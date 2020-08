Es de Burzaco y sus videos son furor en Tik Tok

Compartir en:

viernes 28 de agosto del 2020

Se trata de Luciano, de 22 años. Encontró en la cuarentena el tiempo que necesitaba para concentrarse en lo más le gusta: actuar. Su historia.

Sin duda Tik Tok se volvió en una de las aplicaciones más populares entre los jóvenes durante la cuarentena. Un vecino de Burzaco logró meterse en aquel mundo y con su humor captar las carcajadas de los usuarios.

Se trata de “Luciano no sé cuanto”, así fue como decidió llamarse en las redes sociales. Allí se dedica a parodiar videos virales e imitar desde el humor a todo tipo de personajes. Si bien había comenzado en febrero, la cuarentena le dio una oportunidad para meterse de lleno y el resultado fue mayor al que esperaba.

“Era algo que tenía muchas ganas y que venía postergando. Trabajaba en un local de ropa que me ocupada mucho tiempo”, contó el joven de 21 años en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Si bien en Instagram es popular, la verdadera explosión llegó de la mano de Tik Tok. Desde mayo, comenzó a publicar su contenido en dicha plataforma. En solo pocos meses, cultivó una red de más de 60 mil seguidores.

“A uno un poco lo toma de sorpresa porque pensás qué loco cómo un video se viraliza tanto en cuestión de días. Lo subís y a las horas tiene medio millón de vistas, 100 mil likes”, reflexionó.

El preferido de la gente

El personaje de “Yago, el Influencer” se ganó un lugar muy especial en su audiencia. Con su peluca rubia corta de cotillón, “Yago” se dedica a publicitar marcas- los conocidos canjes-, todo de forma muy exagerada y graciosa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marcos o Luciano (@lucianonosecuanto) el 14 Ago, 2020 a las 5:00 PDT

“La gente lo quiere mucho, pero también los videos que hago de las parodias, de las tonadas también gustan mucho. Me siento feliz por eso, pero también porque lo hago sin faltarle respeto a nadie y para que la gente se divierta”, apuntó.

Otro de los videos que tuvo gran repercusión fue cuando bailó en el Boulevard Shopping de Adrogué. Es que el joven trabaja en uno de los locales de ropa de allí y durante la cuarentena debió asistir por un par de días. Fue en ese momento cuando aprovechó que el espacio estaba totalmente vacio para grabar.

Clave del éxito

Luciano no es ningún improvisado. Desde los 15 años estudia actuación. Si bien había comenzado la carrera en la Universidad Nacional de las Artes, tras dos años se vio obligado a dejar por problemas personales. Fue así que encontró un espacio en las redes para expresarse.

“Yo me hago cargo de la actuación y del texto, pero también de la iluminación, el vestuario, los objetos que aparecen, de la edición. La verdad que es muy difícil, lleva mucho tiempo. Aparte en la cuarentena no tengo tanta gente que me pueda ayudar, pero también está bueno para prepararme para el futuro”, explicó.

La próxima meta para Luciano es estudiar Doblaje. Es por eso que ya hizo el primer examen en el ISER y ahora aguarda para rendir en octubre la instancia final. Seguramente todos los conocimientos que adquiera los veremos volcados en sus redes. “En Tik Tok o en donde sea creo que la clave es ser constante”, aseguró.