Es enfermero y cayó en coma por el Covid, pero una frase de su novia lo salvó: se casaron

Se trata de Denise y Alberto, quienes se conocieron trabajando en el hospital Lucio Meléndez y forjaron una relación que trascendió varios momentos duros. "Me falta él y estoy renga. No es dependencia de ninguno, es amor”, afirmó la browniana. Su historia.

Si el amor es estar en todo momento, la historia de Denise Labad y Alberto Mansilla es un fiel ejemplo de esto. La pérdida de la hija de uno de ellos, una dura enfermedad y una promesa de no dejarse solos marcaron a fuego a esta pareja, la cual se ratificó con su reciente casamiento tras 19 años juntos.

¿Cómo se conocieron?

Fue en el hospital Lucio Meléndez de Adrogué, donde hasta la fecha se desempeñan ambos como enfermeros. Si bien están en una relación hace casi dos décadas, no fue nada amistoso su vínculo en un principio

“Empezamos como compañeros. No lo podía ni ver, era infumable. Por cosas que pasaron, nos comenzamos a mirar de otra manera. Me invitó a tomar un café y era un hombre totalmente distinto. Él decía que tenía una postura en el trabajo y otra fuera”, explicó Denise a www.deBrown.com.ar.

Pese a que los dos estaban solteros, mantuvieron su romance en secreto en el nosocomio durante varios meses. La enfermera enfatizó en que se “enamoraron perdidamente” y fue en ese momento en que decidió presentarlo a sus hijos.

Según precisó Denise, se dio cuenta que se trataba de un “amor incondicional” en el segundo año de relación. Se debe a que ella sufrió el momento más duro de su vida: la pérdida de su hija de 14 años.

“Ella lo amaba. Él no tenía ninguna obligación de quedarse al lado mío. Estaba desbastada. Le dije que se vaya, ya que nunca más iba a ser feliz. Pero me dijo que lo deje decidir a él. Se quedó conmigo y me prometió que nunca iba a estar sola. Me sostuvo con mi depresión”, enfatizó.

Otro duro momento

El tiempo puso a la pareja frente a otra tormenta en 2020 y, en esta ocasión, Denise fue el sostén. Se debe a que Alberto contrajo Covid durante su labor como enfermero en el Lucio Meléndez y su vida corrió peligro. Estuvo internado y entubado más de un mes.

“Todos los días me decían que vaya a verlo, porque no sabían si al siguiente iba a estar. Todo atrás del vidrio. Una vez me dejaron entrar y le dije al oído lo que me había prometido, que nunca iba a estar sola y que saliera de esa”, señaló.

Tras esa contundente frase, el enfermero empezó repentinamente a mejorar. “Lo trasladaron al Cruce de Varela. Ahí, apenas pudiendo hablar, me dijo que me escuchó. No lo creía porque estaba en coma farmacológico, pero me comentó que escuchaba todo. Mi frase 'le hizo un clic', dice”, continuó.

Una vez que dejó atrás la internación, comenzó la etapa de recuperación y su pareja, una vez más, estuvo junto a él para dejar atrás otro duro momento. En esa línea, precisó que no podía “moverse, comer o hablar” y fueron dos años de rehabilitación para "hacer una vida normal”.

Un paso más

Luego de atravesar cada uno el momento más complicado de su vida y tener a su pareja a su lado, decidieron unirse en matrimonio el pasado 26 de enero. Además de sus familias, lo festejaron junto a sus compañeros del Meléndez que aportaron su grano de arena en la internación de Alberto.

“Me sentía una vieja ridícula casándome a los 59 años, pero fue hermoso. Fue un momento feliz. Hacemos todo juntos: trabajamos, pasamos las tardes y noches y los findes estamos en una feria. No tenemos peleas. Me falta él y estoy renga. No es dependencia de ninguno, es amor”, sentenció Denise a este medio.