"Es imposible volver a jugar en estas condiciones"

Compartir en:

sábado 16 de mayo del 2020

Si bien desde el Ministerio de Deporte y Salud especulan con cumplir estrictamente protocolos a la hora de reiniciar el juego, el técnico no está seguro de que se puedan llevar a cabo. "La situación es muy compleja y la verdad que, con lo que está pasando. no me da la cabeza para ponerme a pensar en el fútbol", indicó.