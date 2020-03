Glew: necesita su mediación y la obra social no se la entrega

Compartir en:

domingo 22 de marzo del 2020

Se trata de Noa, de dos años. Desde febrero, su familia reclama una respuesta a OSUOMRA. “A ella le dan esas inyecciones para que pueda tener defensas”, contó su madre a De Brown.

Un matrimonio de Glew está viviendo un angustiante momento. Su hija Noa, de dos años, necesita con urgencia su medicación. Pese a los reclamos efectuados a OSUOMRA, la obra social encarga de brindársela, aún no han tenido una respuesta favorable.

El problema comenzó hace dos meses atrás cuando- pese a haber efectuado los trámites correspondientes- no le entregaron el producto. Se trata de “Interferon Gamma Ib Recombinante” (50mcg/M2/Dosis).

*Medicación que debe tomar Noa

La pequeña debe recibir la inyección tres veces por semana. El jueves pasado fue la última vez que se la suministraron. Su costo es demasiado elevado para que sus padres la adquieran de manera particular.

“Lo primero que me dijeron es que los de arriba no autorizaban el medicamento para que lo compren, que es porque son de muy alto costo, se fueron a las nubes y no están comprando”, contó Romina Verón, madre de la pequeña, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Y agregó: “Llamamos todos los días y siempre nos decían que no llegaba nada, que no pasaba nada y así me iban pasando números para hacer reclamos pero todos me esquivaban y nadie me sabía explicar”.

Solicitan que aquellos que le puedan brindar ayuda para conseguir el remedio, se comuniquen al 11 34782748 o 11 66657545.

Sobre Noa

A los 9 meses, le encontraron una tumoración en el brazo derecho. Le comenzaron hacer estudios y le detectaron que tenía BCGitis. Más tarde encontraron que tenía además una Deficencia del Receptor de Il.12.

“No tiene defensas. A ella le dan las inyecciones para que pueda tener defensas. Tenemos ya cuidados normalmente con cosas cotidianas de la casa”, explicó.

A raíz de la última enfermedad, hace un año empezó tomar la mediación que ahora solicitan. Nunca antes la habían interrumpido por lo que desconocen los efectos que pueda llegar a causarle.

“Ahora la tenemos aislada, ni al patio la saco porque al no tener esa defensa es como que es más frágil y puede tener más posibilidades de enfermarse”, advirtió.

Este panorama se ve a su vez agravado por el avance a nivel nacional del COVID-19. “Los médicos me dijeron que ellos tampoco saben lo que tiene el Coronavirus, que trate de no sacarla y que si salga sea por una extrema ocasión porque no sabemos que le puede producir”, alerto.