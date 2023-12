Hauche se va de Racing: "Decirle adiós a los lugares donde fuimos felices no es sencillo"

El oriundo de José Mármol lo comunicó con un sentido mensaje en sus redes sociales. ¿Vuelve a Temperley?

Gabriel Hauche anunció que no continuará como futbolista de Racing Club luego del 31 de diciembre, cuando finalice su contrato. El delantero es uno de los ídolos modernos de la institución en donde consiguió ser campeón en dos etapas diferentes.

La noticia la confirmó el oriundo de José Mármol a través de sus redes sociales y con un sentido mensaje. "Decirle adiós a los lugares donde fuimos felices no es sencillo, pero a veces resulta necesario. La vida me dio el enorme privilegio de defender esta camiseta y, con virtudes y defectos, siempre me entregué al máximo", escribió.

Si bien el browniano se tomará vacaciones y luego definirá su futuro, desde el club Temperley ya empezaron a moverse para concretar la vuelta y repatriar al artillero de 37 años que surgió de sus inferiores. ¿Le pondrá punto final a su carrera en el mismo lugar donde la inició?

Sus números

Hauche tuvo tres ciclos en Racing de Avellaneda. En total disputó 245 partidos y anotó 43 goles. Además, es uno de los pocos jugadores que consiguió dar la vuelta olímpica en diferentes etapas. Con la "Academia" festejó el torneo local en 2014, el Trofeo de Campeones 2022 y la Supercopa Internacional 2022.