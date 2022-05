Un ex docente escribió un libro sobre el Nacional de Adrogué

Compartir en:

viernes 20 de mayo del 2022

Se trata de Jaime Veas Oyarzo de 67 años. “A medida que me fui metiendo en la búsqueda descubrí cosas que me deslumbraron”, reconoció a De Brown.

Jaime Veas Oyarzo es el autor del libro “Breve historia del Colegio Nacional Almirante Guillermo Brown”. Fruto de una investigación de varios años, logró reconstruir la esencia de una de las instituciones educativas emblemáticas del distrito. Sus anécdotas, curiosidades y huellas hoy forman parte de esta publicación.

Sobre la obra

El escritor es vecino de Burzaco, tiene 67 años y además fue profesor de la entidad desde la década del '80 hasta su jubilación. Su obra fue publicada a fines del 2021, pero recién se difundió la noticia este año. La idea era coincidir su anuncio con un hecho de gran importancia como fue la remodelación y puesta en valor de las instalaciones.

Jaime tomó la iniciativa de darle vida a su libro gracias a una historia que encontró en la biblioteca del establecimiento. Si bien esta contenía datos poco fiables, eso lo impulsó a ir más allá. “A medida que me fui metiendo en la búsqueda descubrí cosas que me deslumbraron. Eso me entusiasmo porque había grandes personajes que pasaron por este lugar”, reconoció en diálogo con www.deBrown.com.ar

El Nacional, como es conocido por todos, tuvo su antecedente con el Instituto Americano en 1889. “Esta era una entidad privada. Una vez que perdió su vida útil y comenzó su demolición, alumnos egresados formaron una comisión para poder armar un colegio de esas características. Esto fue en 1927”, explicó.

El edificio se inauguró finalmente un 15 de mayo de 1929 bajo el nombre de Colegio Nacional Adrogué. Recién 1937 fue bautizado como Colegio Nacional Almirante Guillermo Brown. “Me llamó la atención que en el lugar donde está existió el hotel Las Delicias, centro de reunión de la elite porteña. Allí estuvieron Sarmiento, los poetas de la generación del '80 y grandes personajes de la historia”, aseguró el autor.

El libro, declarado de Interés Municipal y Cultural por el Honorable Concejo Deliberante, cuenta en sus páginas que “el establecimiento debía ser una proyección del Instituto Americano y también rescatar las glorias de aquel hotel por lo que significó”. “Muchos profesores que pasaron por sus instalaciones hicieron grandes trabajos y fueron reconocidos en el mundo”, admitió.

En 2015, el HCD declaró el edificio como Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Cultural. “Esta fue otra motivación que me sirvió de puntapié para conocer por qué por este espacio pasaron tantas personas importantes, todos ellos relacionados con la cultura”, confesó.

En la Feria del Libro

Su obra formó parte de la gran muestra porteña que finalizó el lunes 16. “Lo fueron a visitar alumnos, ex estudiantes y personas que conocieron el lugar y le tienen mucho cariño. Se emocionaron al verlo ahí. Es un poco histórico que en una feria de estas características se presente un libro de una escuela. No es algo común”, aseguró.

Y reflexionó: “Yo le digo a los chicos que su colegio guarda mucha historia. No es solo relacionado a la formación de una escuela, sino que va más allá, data desde el surgimiento del partido”.

Jaime además es autor “El Cristiano y el orden político” (1983), obra reconocida en el país y en el extranjero. Además escribió “50 poetas argentinos esenciales” y cerca de cien artículos sobre Ciencias Sociales.