Locura por De Paul: se lo tatuó y ploteó su auto

viernes 13 de mayo del 2022

Se trata de Marcos Cedarcjes, oriundo de Adrogué. El jugador de la Selección Argentina se enteró y le respondió por las redes sociales. Mirá las imágenes.

El fanatismo puede alcanzar niveles inimaginables, desde promesas casi imposibles hasta viajes a otros países con tal de seguir a tu equipo deportivo o conocer a tu ídolo. En esta oportunidad, Marcos Cedarcjes llevó el juego a otro nivel y sorprendió a todos.

El oriundo de Adrogué- que actualmente residiendo en Bahía Blanca- tiene un aprecio particular por Rodrigo De Paul. Su amor por el ex Racing de Avellaneda hizo que convierta, no sólo su cuerpo, sino también su auto en un museo viviente del mediocampista de la Selección Argentina.

¿Qué hizo?

El browniano decidió hacerse dos tatuajes en la espalda con la figura del deportista. En el primero se lo aprecia con camiseta 10 del Udinese, equipo del cual es hincha por mandato familiar (su abuelo); mientras que en el otro está junto a Lionel Messi y la última Copa América que la "Albiceleste" conquistó en tierras brasileras.

Sin embargo, la locura no terminó ahí. Es que Marcos se traslada diariamente en un Fiat Palio ploteado con imágenes de De Paul. Se destacan las fotos del nacido en Sarandí besando el trofeo continental, festejando un gol con el equipo italiano y la emblemática frase "La Depaulneta".

La respuesta más esperada

Su historia se volvió rápidamente viral y no tardó en llegar a uno de los dos protagonistas. Hoy, ya siendo jugador del Atlético de Madrid, Rodrigo le contestó un mensaje por Instagram y le aseguró que, en el momento que se crucen, le gustaría firmarle la espalda tal como es habitual en estas situaciones.

Además, el futbolista se refirió al caso a través de su cuenta de Twitter y no ocultó su alegría y sorpresa al ver el acto de este fanático. "Qué locura!! Gracias por tanto cariño!", escribió.