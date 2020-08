Nahuel, el rapero de Burzaco que conquistó con su música al hijo del Presidente

Compartir en:

martes 4 de agosto del 2020

Estanislao Fernández compartió uno de sus temas en las redes sociales y lo hizo estallar de seguidores. “Fue como un mimo para mí”, reconoció el joven a De Brown. Su historia.

Nahuel Herrera tiene 25 y es un rapero de Burzaco en ascenso. Si bien desde hace varios años dedica su vida a la música, en las últimas semanas un tema de su autoría alcanzó un nivel de popularidad impensado para el joven. Se trata de “Perrea en casa”, una canción que hace mención al aislamiento obligatorio,

“Lo había subido apenas empezó la cuarentena. Quería que la gente se divierta. Me fueron mandando muchos videos de familias bailando en sus hogares”, contó el artista, en diálogo con www.deBrown.com.ar

No había dudas que su material había generado una gran repercusión en su público. Sin embargo, la gran sorpresa llegó cuando Estanislao Fernández, el hijo del Presidente de la Nación, lo publicó en sus redes sociales. Allí es conocido con el nombre de Dyhzy.

“Un finde un amigo me mandó una publicación mostrándome que Dyhzy lo había compartido. En forma de agradecimiento le mandé un mensaje por privado y fue muy buena onda. Me dijo que le encantó el tema. Fue como un mimo para mí. Hace mucho que vengo haciendo música y que pasen estas cosas están muy buenas”, expresó.

Fue así como sus redes de repente explotaron y la casilla de mensajes poderosamente se llenó. Sin dudas, fue el puntapié a una carrera que comenzó de abajo y hoy no para de crecer. “Todo esto me favoreció mucho. Yo buscaba que la gente la pase bien, pero a él le gustó y lo compartió”, reconoció a este medio.

Sobre Nahuel

Comenzó con la música a los 18 años incentivado por un amigo del barrio. En ese entonces, ya tenía escritas diferentes letras, pero no había tenido la posibilidad de grabarlas. “No contaba con las herramientas, tampoco me animaba. Mi primera composición fue en 2012 y recién fui a un estudio en 2014”, recordó sobre sus inicios.

Su estilo engloba el rap, el reggaeton y el trap. Todas sus canciones son propias y llevan marcada su impronta. Hablan de experiencias personales, vivencias, anécdotas, situaciones del barrio o hechos que sucedieron en su entorno. “El rap no me deja mentir, no puedo contar algo que no sea verdad”, aseguró.

Pandemia y música, combo creativo

El aislamiento no detuvo sus planes, sino que los potenció. Nahuel se encuentra trabajando en su primera producción discográfica “Marginadxs”. Será junto a XXL Irione, reconocido por sus colegas como uno de los grandes fenómenos del rap nacional.

El álbum contará con diez temas y su lanzamiento está planeado para fin de año. “Estamos con un 70 / 80 por ciento finalizado”, agregó.

“Cuando arrancó la cuarentana estaba a full con muchos proyectos. Tenía pendientes videos -entre otras cosas- que no pude hacer. Pero todo esto me favoreció porque me puso más creativo. Me puse a grabar más seguido, saqué provecho y le vi el lado positivo”, admitió el joven browniano.

¿Querés conocer más de su música?

Podés seguir los pasos de Nahuel a través de Instagram, Facebook, Twitter y su canal de Youtube.