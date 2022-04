Pasión por la pastelería: madre e hija crearon su propio emprendimiento

Compartir en:

domingo 17 de abril del 2022

Se trata de "Las Bakers", una propuesta que se gestó en pandemia. “Con el cierre total, decían que me anime y me lance a hacerlo”, contó su creadora a De Brown.

Las Bakers es un emprendimiento de pastelería que nació en Adrogué en plena pandemia de Coronavirus. Lo lleva adelante Sandra junto a su hija Abril. Hoy triunfan con sus exquisiteces dulces.

¿Cómo nació?

La idea comenzó a gestarse en mayo del 2020, pero fue recién en junio que abrieron sus redes sociales. Esto sirvió de vidriera para mostrar sus productos y comenzar a llegar a un mayor público.

“Más allá que antes hacía cosas dulces, sólo me conocían algunas mamás del colegio y ellas me encargaban. En pandemia, con el cierre total, amigas y familiares me decían que me anime y habrá una página. Y así fue, me decidí. Mi hija me ayudó en todo este proceso porque no tenía conocimientos para hacerlo”, contó Sandra, en diálogo con www.deBrown.com.ar

En los inicios, la browniana recuerda que el boom de ventas fue la venta de churros innovadores con rellenos únicos, decorados y/o bañados. “Vi una publicación de una maquinita para hacerlos y la compré online. Nunca había hecho y quise probar. Mi hija me dijo que salieron espectaculares y me incentivó a venderlos. Así arrancó la página”, contó.

Luego, la producción se comenzó a ampliar. Es que Abril se especializó en cupcakes y trabajos en base a chocolate. “En pandemia los pedidos giraban en las box para enviar. Luego, cuando las restricciones se comenzaron a levantar, nos encargaban tortas de todo tipo. Este año nos sorprendimos porque fueron tantas que tuve que tomar cursos para perfeccionarme”, reconoció.

Además de sus delicias dulces, Las Bakers se caracterizan por su diseño de marca. Se destacan por los colores pasteles y dibujos florales. “La gente nos elogia mucho eso. Nos identifican y eso es muy bueno. No esperábamos una respuesta tan buena de nuestros clientes”, admitió Sandra.

En épocas de pascuas

Este año, las brownianas ofrecieron tres opciones para regalar o disfrutar en familia. Todos los huevos son N°15 y se caracterizaron por su originalidad y packaging.

“Una opción tiene relleno de brownie y dulce de leche, crema. Lleva Ferrero Rocher, Kinder y Kit Kat. Se suma de regalo una cookie de conejito. Otra, contiene lo mismo, solo que arriba va con el dibujo de un muñequito de moda. El último es un osito relleno con brownie y nutella. Trae una paleta de regalo”, explicó.

Sobre las emprendedoras

Sandra tiene 42 años y además es auxiliar de escuela. Su hija Abril, de 19, se recibió de azafata y estudia Operador de Rampa de Aeropuertos. Ambas viven en Adrogué y comparten la pasión por emprender.

“Actualmente no nos dedicamos full time a nuestra marca, pero jamás la dejamos de lado. Es lo que nos gusta y siempre nos organizamos para producir y entregar cada pedido”, admitió a este medio.

Quienes deseen conocer más sobre esta marca browniana pueden ingresar al Instagram de Las Bakers haciendo clic aquí.