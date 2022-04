Pucará va por un triunfo que lo saque de los últimos puestos

Compartir en:

sábado 30 de abril del 2022

El "Rojo" visita a Newman este sábado desde las 15:30.

Pucará no transita su mejor momento en el TOP 13 y necesita imperiosamente reencontrarse con el triunfo para no caer en lo más bajo de la tabla de posiciones. Apenas un punto lo separa del último lugar y no gana hace tres partidos.

En esta línea, va en busca de la victoria ante Newman, quien actualmente es el único líder del certamen y se perfila como un claro candidato a pelear por el título. El encuentro se llevará a cabo hoy, sábado 30 de abril, desde las 15:30hs en Benavidez.

El "Bordó" siempre fue un rival duro para los de Burzaco. La última vez que se cruzaron fue en septiembre de 2021 y la derrota dejó al equipo browniano casi sin chances de clasificar a la siguiente ronda. En aquel momento, la visita se impuso 34-10.

¿Cómo forma?

Pucará viene de quedar libre por la fecha cinco y llega a este compromiso con una semana más de descanso. Lucas González Amorosino es una de las grandes ausencias en el XV inicial por lesión.

Formación: Sosa, Fernández, Kelly; Coppola, Rassetto; Amado, Pardal, Pascual; Klubus, Ramón, Bai Sourigues, Jorge, Paz, Delguy y Jorge.