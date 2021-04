Se perdió, subió a un colectivo y le pidió al chofer que la lleve a su casa

Compartir en:

miércoles 7 de abril del 2021

Ocurrió en Longchamps. Fue a bordo de la Línea 515. “No se acordaba su nombre, sólo nos repetía una dirección”, admitió el conductor a De Brown. Los detalles.

Una historia inusual tuvo como escenario un colectivo de la Línea 515 de Longchamps. Una señora mayor que viaja en la unidad le pidió al chofer que la baje en su casa junto a su familia. Estaba desorientada y con poca lucidez. La búsqueda rápidamente se hizo viral.

¿Qué sucedió?

Ocurrió el lunes 5, cerca de las 21. Fue a bordo del interno 15. La mujer subió en la entrada del barrio Rayo de Sol y sentó en el primer asiento. Al terminar el recorrido habitual, el conductor notó que la mujer seguía allí. Estaba dormida.

“Como tenemos el plástico de protección mucho no se distingue para atrás, pero vi una sombra y me di cuenta que estaba ahí. Intenté despertarla, le hablé, pero no me respondía. Cuando arranqué el trayecto otra vez, le vuelvo a preguntar sobre ella y sólo me dice que la deje en su casa, no se acordaba su nombre”, contó el chofer Martin Ferradas, en diálogo con www.deBrown.com.ar

Y agregó: “Esperaba que reconociera alguna calle en el camino, pero no. Cuando llegué a la estación Longchamps seguía sentada. Le saqué una foto y la publiqué en los grupos de vecinos de Facebook. Esperaba que alguien la conociera y vaya a buscarla”.

Al finalizar nuevamente el recorrido, Martin junto a un compañero intentaron obtener datos de la señora. Fue allí cuando comenzó a repetir una dirección que correspondía a San Francisco Solano. “Sólo sabía decirnos ese dato, nada más. No llevaba documentos”, agregó.

Ante ese panorama, decidió llamar a la Empresa y también a la Comisaría. “Justo mi compañero encontró a un patrullero y le dijeron que tenía que ir con la señora a la Dependencia y así hice. A los policías también les dijo que quería llegar a su casa y además logró recordar su nombre completo”, admitió.

El mejor final

Según relató Martín, efectivos policiales llevaron a la señora a su casa. La dirección que repetía era la correcta, era vecina de San Francisco Solano. “La familia no tenía vehículo para venir a buscarla. Ellos me comentaron que toma medicación y suele escaparse”, contó.

Viral

La noticia se expandió rápidamente por las redes y muchos vecinos se hicieron eco. “Gracias a la publicación tuve muchos comentarios, algunos de gente conocida de la señora. Es la primera vez que me pasa algo así y tener la solidaridad de tantas personas me pone contento”, reconoció.