Sigue el misterio por la muerte de Pablo Barrios: su expareja denunció que están "protegiendo" a alguien

Pablo Barrios, vecino de Claypole, apareció sin vida el 12 de abril de 2023 en la Costanera de Quilmes. Más de 11 meses después, su familia denuncia que el caso “no avanza” e incluso que la Policía “intentó cerrarlo” al barajar la teoría de un suicidio, aunque la autopsia reveló que se trató de un asesinato.

Sobre el hecho

El 11 de abril, el browniano de 27 años compartió una cena con su mejor amigo y salió de su casa cerca de la medianoche. A través de las cámaras de seguridad, se reconstruyó el recorrido a su triste final: viajó en tres colectivos hasta la ribera de Quilmes, donde se perdió en dirección a la playa.

Su cadáver fue hallado al día siguiente sobre la vera del río, a la altura de la calle Otamendi. Tenía signos de ahorcamiento y presentaba, al menos, ocho horas de sumersión. Lo encontró un hombre que recolectaba metales.

“Lo único que hay son esas cámaras. La fiscal solicitó a la DDI que busque las copias que faltaban, que son las de la playa. Cuando fueron, les dijeron que la Comisaría 1° de Quilmes se llevó una copia y que habían borrado la original porque el archivo era pesado”, afirmó Ana Paladea, expareja de Pablo, a www.deBrown.com.ar.

Y continuó: “Supuestamente no hay nada relevante y no vamos a saber nunca si lo había. Atrás de esto existe un trasfondo. A alguien están protegiendo, ya que no puede ser todo tan prolijo. Justo se llevan las cámaras, justo faltan cosas de la casa de él que no aparecieron”.

En esa línea, Ana enfatizó en que el joven “no tenía enemigos”. “Seguramente fue amenazado, porque él no salía ni de casualidad de noche”, afirmó.. También, detalló que era “muy introvertido” y, por ese motivo, sospecha que "detrás de todo está alguien cercano”.

¿Suicidio?

La expareja del browniano contó que, al momento de declarar, la Policía sustentó la teoría de que se había quitado la vida. Se basaban en una supuesta carta donde se despide de su mejor amigo. “No se le hizo la pericia y la letra, la manera y la desprolijidad dejan dudas”, denunció la joven.

Y agregó: “No cerraba que fuera un suicidio, porque la autopsia decía que falleció por asfixia mecánica. Tenía golpes en la cabeza y las manos atadas con una soga. Lo único que nos salvó de que no cerraran la causa ahí fue lo que decía la autopsia”.

Ana, en ese sentido, precisó que a la fiscal Karina Gallo, quien subroga de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Quilmes y está a cargo del caso, “no está interiorizada" y la causa está llevada por la secretaria.

“Estamos en la nada misma. En varias ocasiones solicité la apertura del gmail y las redes sociales. Lo aprobaron, pero nunca lo hicieron. Vamos a pedir las pericias que faltan, porque todavía no se hizo el cotejo del ADN de debajo de las uñas”, explicó.

Los sospechosos

A través de una de las cámaras de seguridad, se observa a dos personas con un carro que bajan a la playa un rato después de Pablo y se retiran del sitio a las 5 de la madrugada. "Se los vuelve a ver salir y entrar. Está el Destacamento de la Policía a metros, pero nadie vio nada”, resaltó la expareja del browniano.

“Se los reconoció y allanó. Les encontraron unas sogas similares a las que Pablo tenía atadas en las manos, pero no las peritaron ni tampoco al carro. No hubo ningún avance en el caso. Hacen cosas como para mostrar que algo se mueven, pero en realidad no hacen nada", sentenció Ana a este medio.