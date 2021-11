Sufre Vicó: ¿Brown puede quedarse sin sus dos goleadores?

Compartir en:

miércoles 24 de noviembre del 2021

Mateo Acosta y Facundo Bruera son seguidos de cerca por clubes del exterior. Ambos tienen contrato hasta diciembre de 2022.

Brown de Adrogué cerró la temporada sin chances de ascender a la Liga Profesional, pero ingresando a la Copa Argentina. Sin duda, dos de los grandes protagonistas de ese logro fueron la dupla de ataque que formaron Mateo Acosta y Facundo Bruera.

En las últimas horas, aparecieron instituciones interesadas en quedarse con los servicios de los jugadores claves para Pablo Vicó. Al ex Deportivo Madryn lo buscan desde el O'higgins de Chile, mientras que por el ex Quilmes vendrían desde el Pachuca de México.

¿Cómo es la situación?

Si bien los rumores son cada vez más fuertes por los pasillos del "Tricolor", aún no hay ninguna oferta formal. Pese a eso, Acosta no vería con malos ojos una posible salida al fútbol del exterior. Desde el entorno de Bruera no se refirieron a la situación. Ambos tienen contrato hasta diciembre de 2022.

Los atacantes completaron un año consagratorio y se consolidaron como los goleadores del plantel. Mateo marcó 9 tantos, mientras que Facundo culminó el certamen como el tercer máximo artillero con 15 gritos. Sólo fue superado por Pablo Magnin de Tigre (22) y Pablo Vegetti de Belgrano (19).