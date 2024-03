Trabajadores de clínica IMA protestan por deudas y sueldos abonados en cuotas

La llevaron adelante empleados de diferentes sectores. Podrían volver a manifestarse. La información.

Trabajadores de la clínica IMA de Adrogué realizaron una protesta para reclamar por una deuda salarial que mantienen con la institución de salud. En esa línea, afirmaron que podría repetirse en caso de que no se normalice la situación.

¿Cómo fue?

La protesta se llevó adelante este lunes, 25 de marzo, en el ingreso principal al establecimiento. Allí, empleados de diferentes sectores se concentraron y, de manera pacífica, exhibieron carteles y tocaron redoblantes.

“Queremos cobrar en tiempo y forma. Nuestra plata ya”; “Basta de mentir, queremos nuestro sueldo completo”, “Trabajamos, queremos cobrar”, dicen algunos de los mensajes pegados en la fachada del lugar.

Según indicó una trabajadora a www.deBrown.com.ar, la clínica IMA no le abonó lo correspondiente al aumento del 20% pactado con anterioridad. Dicho monto debía ser efectivo junto al sueldo correspondiente a febrero. “Primero decían que no se había firmado, luego que sí. A 25 de marzo, no lo pagaron. En teoría, hoy lo depositan”, señaló.

Sumado a ello, los empleados que llevan adelante la protesta además denuncian que sus "haberes sean depositados de forma completa y no en cuotas". Admiten sobre este punto que "esta realidad la viven hace ya dos meses".