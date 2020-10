Un escritor browniano ganó un reconocido premio internacional

Compartir en:

martes 27 de octubre del 2020

Se trata de Enrique Decarli. Empezó con sus primeros relatos tras la muerte de su padre y su novela fantástica “Tokio” triunfó en España. “Es una alegría enorme”, expresó a De Brown.

Enrique Decarli es vecino de Rafael Calzada y escritor. Recientemente, su última creación “Tokio” ganó un prestigioso premio literario internacional. Fue seleccionada entre 250 obras y despertó grandes críticas del mundo.

Sobre el galardón

"Tristana" es un concurso que se convoca anualmente en Santander, una ciudad situada en el norte de España. Es uno de los pocos reconocimientos dirigidos exclusivamente a textos del tipo fantástico. El jurado está integrado por prestigiosas figuras de las letras y es presidido por Juan Manuel de Prada.

“Participé anteriormente con otras piezas, pero no gané. Ahora, al corregir la novela y constatar que daba la cantidad de páginas que exigían y el género, la mandé. En julio me notificaron que era finalista y en octubre que había ganado”, recordó el autor en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Inicialmente, la obra debía ser presentada en formato digital. Luego, al avanzar la selección, los organizadores requirieron de un ejemplar en formato físico. Sin embargo, se presentó un gran inconveniente en este requisito: las restricciones a los vuelos por la pandemia de Covid-19.

“De casualidad y con mucha suerte, mi amigo tiene a su vez un amigo que vive en Santander. Entonces, él se encargó de imprimirla, anillarla, ponerla en un sobre y la llevó caminando a la Secretaría de Cultura. Fue fundamental”, admitió Enrique.

Felizmente y pese los imprevistos, el escritor browniano fue el triunfador. “Tokio” se llevó el galardón final. Obtuvo un premio económico y la edición de la pieza literaria. Por el momento, la publicación será en el país europeo por la Editorial Menoscuarto.

“Es una alegría enorme, me venía muy bien en mi carrera. Además, esta bueno que me hayan reconocido en novela porque la mayoría de mis obras son cuentos. Esto me equilibra un poco más”, reconoció a este medio.

Y precisó: “Cuando lo escritores concursamos lo hacemos sin expectativas, prácticamente por obligación porque es difícil ganar e influyen muchas cosas. El texto lo envías y te olvidas, pero cuando te dicen que sos finalista te agarra ansiedad”.

Sobre “Tokio”

Su proceso de elaboración comenzó hace cuatro años, pero fue recién en 2018 que la idea maduró junto con el proceso de escritura.

El relato explora las fantasías de un hombre que busca a su pareja desaparecida de manera misteriosa. “La explicación de su ausencia es de orden metafísico. El nombre de ella aparentemente también está ausente de la memoria colectiva y es reemplazado por la palabra Tokio. En un momento, la averiguación se abre a recuperar a su mujer y su identidad”, adelantó.

Su camino

Enrique Decarli tiene 47 años y seis libros en su haber. Desde el 2008, dicta talleres de escritura y lectura en Almirante Brown y la Región. “Siempre tuve inclinaciones artísticas. Mi primer acercamiento fue con la música de adolescente. A partir de los 24, después de la muerte de mi viejo, empecé a escribir, pero de manera desorganizada y sin método”, reconoció.

Su pasión por las letras fue una construcción. Comenzó en 2008 cuando decidió participar con una de sus obras del Concurso Internacional de Literatura Juvenil Libresa en Quito, Ecuador. “Cuando me notificaron que lo iban a publicar fue un llamado de atención. Desde ahí, hace doce años comencé a trabajar de manera más profesional y esto trajo sus frutos. Me fui enamorando y enganchando en el camino”, admitió.

¿Cuáles son sus libros?

- Desde la habitación del sur (2009): publicada en Ecuador.

- Big Bang (2013)

- Jauría (2014): ganador del premio Eloisa Cartonera

- Bengalas (2014): finalista del concurso organizado por la Biblioteca Nacional

- Flipper (2016)

- Carrusel (2018)