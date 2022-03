Un vecino de Mármol es furor en TikTok con sus videos de efectos especiales

Compartir en:

miércoles 30 de marzo del 2022

Se trata de Ángelo Galean, conocido como Angeloopss, quién dejó hace cinco años Venezuela y actualmente vive en Almirante Brown. "Soy motion graphics, editor por naturaleza. Aprendí de manera autodidacta", contó a De Brown.

Gracias al fenómeno de TikTok, Ángelo Galean encontró una plataforma ideal para combinar sus conocimientos en efectos especiales con humor y se volvió furor. El vecino de José Mármol, bajo el usuario "Angeloopss", cosecha casi 400 mil seguidores y cinco millones de "me gustas" en la red social. Lo hace con sus "videos mágicos", la manera con la cual los define.

Su historia

Como muchos de sus compatriotas, el creador de contenidos se vio forzado a los 19 años a emigrar de su Venezuela natal con el sueño de descubrir nuevas oportunidades en el extranjero. Así, hace cinco años, se despidió de su familia en Valencia, capital del Estado Carabobo, y viajó con destino a Argentina.

"Mi país estaba en un momento crucial, donde pasaban muchas cosas inconvenientes. Me vine por esas situaciones. Salió un trabajo acá y no dudé. Hasta ese instancia vivía con mis padres y no sabía lo que era ser independiente. Aprendí sobre la marcha", relató Galean a www.deBrown.com.ar.

Lejos de sus tierras, el browniano reconoció que encontró en José Mármol una "zona muy linda y con oportunidades". Enfatizó además que que esta localidad se convirtió en su "lugar en Argentina". "Estuve en otros sitios antes, pero acá puedo decir que es mi casa", continuó "Angeloopss".

Su faceta artística

Pese a ser furor en TikTok, Galean todavía no se sustenta con las ganancias de sus contenidos y trabaja en una productora de música y audiovisuales realizando efectos especiales. Su incursión en la plataforma comenzó "cinco días antes de la cuarentena", circunstancia bisagra para la red social que se volvió la más utilizada en el mundo.

"Para cada momento de crisis, hay una oportunidad. En una situación complicada, inconscientemente se me abrió una chance. No estuvo buena la pandemia, pero me ayudó por ese lado. Si algo te gusta y divierte, te saca un poco de la realidad. Soy motion graphics, editor por naturaleza. Aprendí de manera autodidacta. Me favoreció mucho esto", aseguró.

En relación a la inspiración para crear sus videos, el vecino de Mármol precisó que la mayoría de las ideas surgen durante la noche cuando utiliza el celular "con una mirada de entretenimiento y cae una idea gracias a algún contenido". En tanto, otra de las formas es trasladar "lo que pasa a diario" para que la "gente se sienta identificada".