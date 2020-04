Video: la emotiva charla entre Enrique y un médico argentino con Covid-19

Compartir en:

jueves 23 de abril del 2020

Las palabras de aliento del ex futbolista tocaron el corazón del profesional que reside en España. Mirá el desenlace de esta historia.

En el viejo continente trabajan día y noche para frenar la pandemia del Covid-19. En este marco, comienzan a darse a conocer algunos casos de argentinos residentes en Europa, como el de Néstor, un pediatra que el corralito empujó a viajar a España para poder darle de comer a su familia. Hoy se encuentra aislado en su hogar, luego de que se le detectara la infección.

Sin embargo, esta historia tiene su lado positivo. El profesional recibió un video de aliento que le sacó una sonrisa en medio de este terrible momento. ¿Su autor? El ex futbolista y vecino de Burzaco, Héctor Enrique, campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986.

El "Negro" se enteró lo que atravesaba el médico a través de un contacto que tienen en común. "Se que estás pasando por una situación complicada, difícil. Aferrate a tu familia, a Dios, que todo va a andar muy bien", le recomendó.

La respuesta de Néstor no tardó en llegar. Fanático de Lanús, recordó algunas actuaciones del browniano en el "Granate" y le contó más sobre su estado de salud. "Estuve a punto de morirme. Estoy en la trinchera y me pegaron un tiro, pero no me pudieron matar", expresó.

Amistad virtual

"Me alegré mucho con sus videos porque se acordaba de mi carrera y de algunos goles que hice cuando era jugador. Sus palabras me emocionaron mucho porque es una persona que tenía que estar arriesgando su vida por el otro", explicó Enrique en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Finalmente, la historia tuvo un final feliz. Después de pasar varios días encerrado y a punto de ser conectado a un respirador, Néstor consiguió ganarle al virus. Ahora, ambos esperan poder juntarse para conocerse y reforzar una relación que surgió de manera virtual tiempos de cuarentena.

"Él tiene mi teléfono y nos mandamos mensajes. Llevamos una relación con mucho respeto. Me gustaría que venga a casa, que comamos un asado, hablar de todo y rememorar anécdotas de Lanús", aseguró el "Negro" a este medio.

