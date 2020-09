Bogino no sigue en Brown y analiza retirarse del fútbol

Compartir en:

miércoles 16 de septiembre del 2020

El defensor se convirtió en la décimo cuarta baja del plantel. "Nunca charlamos una continuidad en concreto y se fue diluyendo la posibilidad. Quizás no siga jugando", explicó en diálogo con De Brown.

Después de varios meses de incertidumbre acerca de su futuro, Ignacio Bogino confirmó que no seguirá vistiendo la camiseta de Brown de Adrogué. El zaguero, que fue pieza clave en el armado del equipo de Pablo Vicó, se encuentra en Rosario y no descarta colgar los botines.

En diálogo con www.deBrown.com.ar, el ex Temperley detalló cómo fueron las negociaciones con la institución "Tricolor" que no llegaron a buen puerto. "Al principio había intenciones de parte del club de que siga, después fueron cambiando. Nunca charlamos una continuidad en concreto y se fue diluyendo todo", explicó.

Pese a ser uno de los mejores centrales de la categoría, piensa seriamente en ponerle punto final a su carrera en el fútbol. "Quizás no siga jugando y me retire. Por motivos familiares me quiero quedar en Rosario, donde estoy pasando el aislamiento", sostuvo el defensor de 34 años.

Su paso por Brown

Tras su paso por Temperley, Bogino llegó al "Tricolor" el 9 de julio de 2018. En total, disputó 38 partidos y anotó tres goles. También vistió la camiseta de Rosario Central, Arsenal de Sarandí y Patronato de Paraná.

"Fue una etapa de mucho aprendizaje. La gente me ha tratado siempre perfecto y se generó un clima de intimidad importante. Pude crecer en muchos aspectos. La relación quedó muy bien, Brown es un club hermoso", señaló en comunicación con este medio.