Brown de Adrogué necesita ganar para terminar con la crisis deportiva

El "Tricolor" se ubica último y todavía no ganó en lo que va de la temporada. Hoy, sábado 16 de marzo, recibe a San Telmo como local.

Brown de Adrogué transita un presente delicado en la Primera Nacional y necesita imperiosamente un triunfo que lo ayude a cambiar el chip para salir de los últimos puestos en la tabla. En este contexto, recibe a San Telmo en el estadio Lorenzo Arandilla.

El encuentro se llevará a cabo hoy, sábado 16 de marzo, desde las 19:40 hs. Será un partido clave para el "Tricolor" ya que los hinchas le exigirán reacción al equipo, en un clima que ya no es el ideal. Jorge Broggi fue designado como árbitro principal.

¿Cómo llegan?

Brown de Adrogué es uno de los dos equipos que todavía no pudieron ganar en la temporada. Se ubica en la última posición de la tabla, en zona de descenso, producto de dos empates y cuatro derrotas. Además, es el conjunto más goleado de la categoría (13 tantos en contra). Viene de caer 3-0 con Chaco For Ever.

El "Candombero", por su parte, viaja hasta el distrito con el objetivo de seguir sumando para no perderle pisada a los de arriba. Se encuentra en el cuarto escalón con 11 unidades. Llega de tres victorias consecutivas (la última 3-0 ante Temperley) y cinco duelos sin conocer lo que es perder.