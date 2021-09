La emotiva historia detrás de Bumblebee, el transformer bailarín de Burzaco

Compartir en:

miércoles 1 de septiembre del 2021

Uno de sus dueños se recuperó de su adicción a las drogas y decidió abrir un hogar para ayudar a quienes atraviesan la misma problemática. Los detalles.

En diferentes calles de la Región se baila al ritmo de Bumblebee. Se trata de un personaje de la saga Transformers que llama la atención de los vecinos con sus movimientos. Detrás de este robot de más de dos metros de altura están los hermanos de Burzaco Diego y Facundo Tijera, de 28 y 17 años, respectivamente.

El menor de la familia le da vida al calzarse el traje, mientras que el mayor se encarga de animar con un micrófono. Así, en distintos paseos del distrito, son el centro de atención y el objetivo de fotos.

Así empezó todo

Hace poco más de un año, Diego abrió un hogar para recibir a personas con adicciones o en situación de calle. Debido al tiempo que le dedica a este proyecto y a que el ingreso de su puesto de empanadas no le bastaba para substituir, se inclinó por este peculiar emprendimiento.

“No sabía qué hacer para no estar apretado y justo vi a un hombre en Berazategui que hacía trajes de personajes y decidí invertir en esto”, aseguró en diálogo con www.DeBrown.com.ar.

Asimismo, reveló que Bumblebee "está hecho de goma de 10 milímetros y tiene unos zancos de 45 centímetros”. Sin embargo, la gente que se acerca “cree que es de metal y que se maneja por control remoto”.

“Muchos piensan que soy fanático de las películas. Las vi una vez y por arriba. Elegí a este porque me llamó la atención el color", confesó el browniano. Y continuó: "Hacemos espectáculos a la gorra en peatonales y ahora agregamos cumpleaños”.

La ayuda

Los trabajos que realizan junto a su hermano con el traje son sólo los fines de semana, ya que el resto de los días está en su hogar "El Alfarero". En este viven actualmente doce personas y se sustenta con la fabricación y venta de panes caseros.

“Viví esto. Estuve en la calle, consumí drogas. Era una persona marginada. Cuando toqué fondo, rogué una nueva oportunidad. Dios me la dio y salí adelante. Al tiempo, sentí la necesidad de abrir un lugar para ayudar”, relató.

Por este espacio, ya pasaron más de 30 personas y está "hecho todo a pulmón". El oriundo de Burzaco aseguró que "está en constante crecimiento" y resaltó que “se pasó del techo de chapa a una losa, a revocar y poner cerámicas en muy poco tiempo".

“Nos estamos expandiendo para arriba. Me dedico de lleno a este proyecto, aunque no me genera ningún ingreso. Por eso, me compré al Transformer para emprender”, cerró en charla con este medio.

Quienes deseen contactarse con El Alfarero, pueden hacerlo a través de su Facebook haciendo clic aquí. Otra opción es llamar al número 1150442153.