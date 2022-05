Debut y lágrimas de emoción: Ortellado tuvo su estreno en Lanús

Compartir en:

martes 3 de mayo del 2022

El oriundo de Adrogué disputó su primer partido como profesional en el triunfo ante Independiente. "Esperé mucho este momento", admitió a De Brown.

De dar sus primeros pases en el baby fútbol del club Arzeno de Burzaco a debutar en la Liga Profesional con la camiseta de Lanús. Franco Ortellado tuvo una noche soñada frente a Independiente de Avellaneda y sumó su primer encuentro en la máxima categoría.

El defensor fue titular en el triunfo 1-0 del "Granate" y se mostró muy sólido en la última línea. "Esperé mucho este momento porque es algo que uno imagina cuando arranca esta carrera. Estoy feliz de que haya sido con estos colores porque en esta institución me ayudaron a crecer como futbolista y como persona", sostuvo en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Llanto de emoción

Tras el pitazo final, Ortellado no pudo contener las lágrimas y se quebró en medio del campo de juego. Allí, fue felicitado por sus compañeros al mismo tiempo que los hinchas alentaban por los juveniles que tuvieron la oportunidad de mostrarse en este encuentro.

"No caía en el lugar que estaba. Se me pasaba por la cabeza el esfuerzo de hace varios años, el sacrificio, todo lo que laburaban mis viejos para comprarme botines, que no era nada fácil. Eso fue la emoción y después verlos a ellos en la tribuna fue algo que no me voy a olvidar jamás en la vida", explicó a este medio.

Imagen: @guillemirriph

Su carrera

Ortellado inició en Arzeno de Burzaco en la Liga ADIAB. Más tarde, recaló en las inferiores de Lanús y se formó como defensor central. En la Reserva, fue dirigido por Rodrigo Acosta, otro representante local. En 2021, pasó a préstamo a Aldosivi de Mar del Plata cuando lo dirigía Fernando Gago, pero no sumó minutos.

Además de su crecimiento en el "Granate", también tuvo la oportunidad de vestir los colores de la Selección Argentina. En 2019, integró el plantel nacional que disputó el Torneo L’Alcúdia donde la “Albiceleste” no pudo clasificar a la final por diferencia de goles.