Día inolvidable para Tagliafico: gol, ovación y campeón de Holanda

jueves 12 de mayo del 2022

El de Rafael Calzada anotó el triunfo que coronó al Ajax de la liga local. El público coreó su nombre. ¿Se va a mitad de año?

Todo parece indicar que los caminos de Nicolás Tagliafico y el Ajax no serán los mismos después de junio. Sin embargo, si había una forma especial para ponerle punto final a esta gran historia de amor, fue tal como se desarrolló todo en el Ámsterdam Arena.

El conjunto local necesitaba un triunfo para consagrarse campeón a dos fechas del final y lo consiguió con un golazo del oriundo de Rafael Calzada. El browniano pasó al ataque, pisó el área por la izquierda y definió cruzado para poner el 1-0 parcial. Después, el juego culminó 5-0.

Pero no terminó ahí. Los hinchas, al tanto que podría haber sido uno de los últimos encuentros del argentino con la casaca "Albirroja", le entregaron un mimo que no se olvidará jamás. Toda la cancha se unió al grito de "Ole, ole, ole, ole Nico, Nico". Una jornada soñada para el ex Banfield e Independiente.

Suma y sigue

Tagliafico alcanzó los cuatro oficiales con la camiseta del Ajax, mientras que la Liga Eredivisie se convirtió en su séptimo trofeo a nivel personal. Antes de llegar a Holanda, cosechó la copa de la Primera B Nacional con Banfield y la Copa Sudamericana con el "Rojo" de Avellaneda. Además, el 2021 levantó la Copa América con la selección nacional.