Enrique, sin filtro contra Shilton: "La tenés adentro"

miércoles 11 de mayo del 2022

El ex arquero de Inglaterra en el Mundial de 1986 había declarado que no usaría la camiseta de Diego "ni para lavar los platos”. Llegó la respuesta desde Burzaco. Mirá el video.

La subasta de la camiseta con la que Diego Maradona le convirtió los dos goles a Inglaterra en el Mundial de 1986 fue uno de los temas que se apoderó de la agenda deportiva en los últimos días. En este contexto, quien habló al respecto fue Peter Shilton, arquero que sufrió al astro argentino.

El ex guardametas fue polémico al declarar: “No hubiera cambiado (la camiseta) con Maradona ni por todo el té en China por lo que sucedió ese día. Ni siquiera lo usaría en la casa, ni siquiera para lavar los platos en mi bungalow”. Fuerte y sin filtro.

La respuesta desde Burzaco

Estas afirmaciones no tardaron el llegar a nuestro país y el que salió con los tapones de punta fue Héctor Enrique. En este contexto, el "Negro" grabó un video que se hizo viral en las redes.

El oriundo de Loma Verde emuló una famosa frase que Diego utilizó en Uruguay tras lograr la clasificación a la Copa del Mundo de 2010. "Peter Shilton, la tenés adentro desde hace años, eh. Un metro y medio mide Diego Maradona y te hizo un gol. Vos fuiste con las manos y te primereó. Te utilizó toda la magia del potrero, de Fiorito".

Y agregó con respecto al segundo tanto: "Y después te dejó tirado por el piso. A vos te humilló, no al resto, a vos sí. No importa lo que vos digas de la camiseta de Argentina. Nosotros la amamos y la defendemos con el corazón. Y vos Shilton perdiste ese partido, porque no tenés manos. Chau, Shilton. La tenés adentro y no te la saca nadie".

