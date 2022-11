Recibió una patada que le desfiguró la cara, siguió jugando y metió un gol

Se trata de Leonel Llodrá, futbolista de Claypole. "Me dolía todo, sentía calor y después no sentía nada. Fue un momento feo", contó a De Brown. Mirá el video.

Dejó todo dentro de la cancha. Claypole se metió en semifinales del Reducido tras eliminar a Real Pilar por penales y Leonel Llodrá fue uno de los autores para que eso pasara. No sólo anotó el único gol del "Tambero" durante los 90 minutos, sino que también recibió una patada criminal en el rostro y aún así siguió jugando.

Fue en una de las últimas jugadas del primer tiempo cuando fue a disputar la pelota dentro del área y el rival intentó despejar. Sin embargo, el recorrido de la pierna izquierda terminó impactando por completo en la cara del delantero, que debió ser atendido por los médicos y terminó desfigurado.

"No quise mirarme en el entretiempo porque no quería salir. Cuando terminó el encuentro vi las imágenes y no lo podía creer. Me dijeron que tenían que hacer el cambio porque estaba mareado, tenía la mirada para cualquier lado, no entendía lo que me había pasado, me dolía todo, sentía calor y después no sentía nada. Fue un momento feo", contó a www.deBrown.com.ar.

Tras pararle la hemorragia producto del fuerte golpe, le recomendaron no continuar en el campo ya que su estado no era el indicado. Tuvieron que pegarle tres cortes con la gotita e incluso perdió un pedazo de una muela, situación que llevó a que la inflamación sea extrema.

"Elegí seguir jugando porque uno nunca sabe cuando va a tener esta clase de partidos. Sabemos que es difícil llegar a estas instancias y no me lo quería perder. La idea fue seguir intentando y aguantar hasta donde pudiera", explicó.

En este marco, se convirtió en el artífice del único tanto del elenco browniano. Luego, el "Monarca" lo igualó y todo se definió desde los 12 pasos, donde el local pudo quedarse con el pase a semis. ¿Llega contra Midland?

"Estoy con analgésicos para que baje la inflamación, pero pasaron tres días y sigo igual. No sé como voy a llegar, pero estoy seguro que voy a jugar como sea", anticipó.